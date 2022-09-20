Липофилинг груди: процедура, в которой больше «за», чем «против»

Красивый бюст — мечта многих женщин. Если по каким-либо причинам данные природой формы не соответствуют пожеланиям, с помощью современных методов косметического воздействия можно легко и безопасно изменить свое тело.

Количество способов коррекции груди на сегодня огромно, что дает возможность женщинам выбрать наиболее подходящей вариант для достижения своих бьюти-цели.

Наполнение груди жиром, взятым из другой области на теле пациентки, является одной из самых эффективных и безопасных операций. Кроме того, на липофилинг груди цена, как правило, ниже, чем на классическую процедуру увеличения груди при помощи имплантов. Рассмотрим детальнее порядок осуществления липофилинга и его преимущества.

Принципы проведения липофилинга

Процедура выполняется последовательно:

Забор материала — жировые ткани откачиваются, чаще всего из бедер или живота. В качестве заместительного материала используют жировые ткани самой пациентки. Однако, в крайне редких случаях могут использоваться донорские клетки. Очистка жировой субстанции — для этого используют центрифугу, в которой от жира отделяются вторичные составляющие по типу элементов крови. Фильтрация жира — проводится с помощью специальных устройств, при этом в жировую эмульсию могут добавляться специальные составляющие, позволяющие закрепить результат. Каждая клиника на этом этапе использует свои уникальные рецепты, что нередко влияет на успех терапии в итоге. Введение подготовленного жира — после длительной подготовки наступает момент введения жировой эмульсии в грудь, для чего с каждой стороны врач делает 2–3 прокола. Локализация мест введения зависит от вида коррекции груди: приподнятой, пышной или уменьшающей расстояние между молочными железами.

Забор жира и его введение совершается посредством медицинской канюли, которая на конце имеет закругление. В результате травмы и повреждения от процедуры минимальны.

Плюсы липофилинга груди

Неоспоримое преимущество этого метода — максимальная естественность процесса увеличения бюста, а значит и высокая степень безопасности. В грудь не вводят инородные тела или импланты, а только собственный жир пациентки (*реже — донора), взятый из другой части тела. Организм не реагирует отторжением на этот материал, а воспринимает как свой. Поэтому не требуются месяцы привыкания и адаптации. Осуществляющая процедуру клиника должна обеспечить максимальную приживаемость жира в новом месте.

После липофилинга грудь выглядит естественно, нет необходимости скрывать никакие послеоперационные рубцы, а процесс восстановления довольно короткий. Однако, увеличить грудь можно лишь на 0,5–1 размер, и повторить процедуру придется через 2 года. Но подобные нюансы практически не ощутимы в виду всех преимуществ этого вида увеличения груди.

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