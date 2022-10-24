Личная гигиена для детей

Каждый человек, как ребенок, так и взрослый, должен соблюдать чистоту, чтобы поддерживать здоровье своего тела. Личная гигиена также повышает уверенность в себе, решая такие проблемы, как неприятный запах изо рта или запах тела.
Для детей основами личной гигиены являются:
- мытье рук с мылом
- прикрывание рта при кашле
- регулярная ванна или душ со средствами личной гигиены
- уход за зубами
Возможно, вам придется помочь ребенку практиковать привычки личной гигиены. Они станут еще более важными по мере того, как дети становятся старше и приближаются к половой зрелости.
Мытье рук
Большинство микробов распространяется через контакт с руками. Регулярное мытье рук предотвратит заболевание вашего ребенка и других людей.
Поощряйте ребенка мыть руки водой с мылом:
- когда руки выглядят грязными
- перед едой или приготовлением пищи
- после прикосновения к сырому мясу, включая курицу и говядину
- после контакта с любыми биологическими жидкостями, такими как кровь, моча или рвота
- после прикосновения к животным
- после сморкания, чихания или кашля
- после посещения туалета
Душ и купание
Дети нуждаются в регулярных ваннах или душе. Вы можете поощрять ванну или душ в конце дня как часть ритуала перед сном.
Убедитесь, что ваш ребенок вымыл все свое тело, в том числе подмышки, гениталии и анальную область, и что его тело полностью высохло, прежде чем одеться.
Одежда и обувь
Свежая детская одежда должна быть у детей каждый день, даже если их старая одежда не пахнет. Чистое детское белье каждый день особенно важно.