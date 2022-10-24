Личная гигиена для детей

Каждый человек, как ребенок, так и взрослый, должен соблюдать чистоту, чтобы поддерживать здоровье своего тела. Личная гигиена также повышает уверенность в себе, решая такие проблемы, как неприятный запах изо рта или запах тела.

Для детей основами личной гигиены являются:

мытье рук с мылом

прикрывание рта при кашле

регулярная ванна или душ со средствами личной гигиены

уход за зубами

Возможно, вам придется помочь ребенку практиковать привычки личной гигиены. Они станут еще более важными по мере того, как дети становятся старше и приближаются к половой зрелости.

Мытье рук

Большинство микробов распространяется через контакт с руками. Регулярное мытье рук предотвратит заболевание вашего ребенка и других людей.

Поощряйте ребенка мыть руки водой с мылом:

когда руки выглядят грязными

перед едой или приготовлением пищи

после прикосновения к сырому мясу, включая курицу и говядину

после контакта с любыми биологическими жидкостями, такими как кровь, моча или рвота

после прикосновения к животным

после сморкания, чихания или кашля

после посещения туалета

Душ и купание

Дети нуждаются в регулярных ваннах или душе. Вы можете поощрять ванну или душ в конце дня как часть ритуала перед сном.

Убедитесь, что ваш ребенок вымыл все свое тело, в том числе подмышки, гениталии и анальную область, и что его тело полностью высохло, прежде чем одеться.

Одежда и обувь

Свежая детская одежда должна быть у детей каждый день, даже если их старая одежда не пахнет. Чистое детское белье каждый день особенно важно.