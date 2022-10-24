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Личная гигиена для детей

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Rysunok1 1

Каждый человек, как ребенок, так и взрослый, должен соблюдать чистоту, чтобы поддерживать здоровье своего тела. Личная гигиена также повышает уверенность в себе, решая такие проблемы, как неприятный запах изо рта или запах тела.

Для детей основами личной гигиены являются:

Возможно, вам придется помочь ребенку практиковать привычки личной гигиены. Они станут еще более важными по мере того, как дети становятся старше и приближаются к половой зрелости.

Мытье рук

Большинство микробов распространяется через контакт с руками. Регулярное мытье рук предотвратит заболевание вашего ребенка и других людей.

Поощряйте ребенка мыть руки водой с мылом:

  • когда руки выглядят грязными
  • перед едой или приготовлением пищи
  • после прикосновения к сырому мясу, включая курицу и говядину
  • после контакта с любыми биологическими жидкостями, такими как кровь, моча или рвота
  • после прикосновения к животным
  • после сморкания, чихания или кашля
  • после посещения туалета

Душ и купание

Дети нуждаются в регулярных ваннах или душе. Вы можете поощрять ванну или душ в конце дня как часть ритуала перед сном.

Убедитесь, что ваш ребенок вымыл все свое тело, в том числе подмышки, гениталии и анальную область, и что его тело полностью высохло, прежде чем одеться.

Одежда и обувь

Свежая детская одежда должна быть у детей каждый день, даже если их старая одежда не пахнет. Чистое детское белье каждый день особенно важно.

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