В крупных казино онлайн предлагаются как классические, так и новые игровые автоматы с расширенным призовым функционалом. В списке популярных современных опций — Hold and Win.

Другие названия бонусной механики, разработанной студией Playson — Hold&Respin, Hold&Spin. Благодаря им понятно, что система имеет отношение к бесплатным прокруткам.

Общая информация о технологии

Если вы думаете, как создать онлайн-казино, обязательно узнайте больше о слотах с механикой Hold&Win. Название технологии переводится как «держи и выигрывай». По сути, это линейка повторных вращений (респинов) с альтернативными иконками, позволяющая сорвать большой куш — заработать один из джекпотов.

Важно: система джекпот предусматривается не онлайн казино, а провайдерами игровых автоматов с данной механикой.

Особенности пиктограмм Hold&Spin:

Активируются специальными знаками, как правило, 6 монетками;

Приносят 3-4 свободных вращения;

Имеют одинаковые иллюстрации. Например, на символах могут изображаться огненные шары;

Могут продлевать серию бесплатных прокруток;

Дают разные по величине мультипликаторы для выигрышей;

Чаще всего являются индикаторами джекпота.

Пример игрового автомата Hold and Win, пользующегося особым успехом в онлайн казино Украины — Buffalo Power от Playson. При активной функции, на катушках высвечиваются только шары пламени. Они создают комбо, позволяющие сорвать Major, Minor или Mini джекпот. Для получения главного приза — накопительного денежного пула Grand, необходимо заполнить огненными мячами всю сетку.

ТОП лучших слотов Hold&Respin в казино онлайн Украины

Чтобы лучше понять принцип работы бонусной механики, запустите игровые аппараты с ней на фишки-пустышки. Также как у любых других симуляторов, у слотов «держи и выигрывай» есть тестовый режим. Также для безрисковой игры можно использовать в онлайн казино Украины на гривны бездепозитный бонус.

1 место — Vikings Fortune

Эмулятор на темы викингов и Скандинавии был представлен провайдером Playson в 2019 году. Специальный призовой розыгрыш начинается минимум 5 иконками, на которых изображены золотые монетки. Бонус пиктограммы с мультипликаторами до х24 остаются на поле. Стандартная серия из 8 фри-спинов, активируемая 3 Скаттерами, также имеется.

Если вы думаете, как выиграть в онлайн казино крупную сумму, запускайте слот Vikings Fortune прямо сейчас. В аппарате три фиксированных джекпота — Grand x1000, Major x100 и Mini x30.

2 место — Folklore of White Buffalo

Новинка от студии Matrix iGaming, вышедшая в 2021 году. Если вы не знаете, как играть в онлайн казино, обязательно протестируйте ее демо-версию. В автомате есть несколько неклассических функций:

Счетчик символов;

Стекированные обычные и специальные знаки;

Мультипликатор для Вайлдов.

Благодаря внушительному количеству призовых опций, сложностей с тем, как выграть в онлайн казино, не возникнет.

3 место — Throne of Camelot

Также новинка 2021 года, но от компании Gamebeat. В слот-машине имеются:

Стекированные дикие символы;

Мистические картинки;

Накопительный джекпот от провайдера.

Перед тем, как открыть онлайн казино или просто при выборе платного аппарата, непременно сыграйте в Throne of Camelot в демо-режиме. Вы не только получите массу эмоций, но и поймете принцип действия механики Hold and Win.

Источник: https://shostka-news.com/top-5-filmiv-pro-kazino-shalenij-azart-na-ekrani/