Лучшие идеи для мобильных приложений

Вы планируете стартап? Тогда у вас действительно должна быть отличная идея мобильного приложения, чтобы тронуть множество сердец и заработать прибыль. Чтобы вы могли приступить к реализации плана, в данной статье описаны уникальные идеи для мобильных приложений, которые могут помочь вам выбрать отрасль для стартапа.

Почему этим стоит заняться

Мобильный телефон используется практически везде, на нем установлено множество программ. Поэтому новые идеи приложений для смартфонов появляются практически каждый день. И если вы стремитесь стать предпринимателем, самая большая проблема – не затеряться среди миллионов похожих программных продуктов. Создание успешной программы потребует перебрать все возможные идеи для приложений, а также вложить много времени и усилий.

Тем не менее имеет место и следующий факт. Программные продукты просты в использовании и могут выглядеть привлекательно, если идеи для разработки приложений выбраны правильно, и создание ПО осуществляется эффективно.

В 2022 году пользователи потратят на ПО более 34 миллиардов долларов.

Доход от социальных сетей составит около 31 миллиарда долларов.

Ожидается, что стоимость глобальных программных продуктов для доставки еды составит 62 миллиарда 835 миллионов долларов в следующие восемь лет.

Многие отрасли перешли на цифровизацию и создали свою концепцию мобильного ПО для бизнес-идей по запросу. Ниже мы приведем несколько примеров, которые могут помочь вам в поиске оптимального решения.

Самые популярные бизнес идеи для мобильных приложений

Количество вариантов, которые могут принести прибыль владельцу бизнеса такое большое, что их описания сложно вместить в одну статью. И все же, есть определенные направления, в которых можно достичь достаточно быстрого успеха при минимальном уровне риска. При этом сегодня сложно сказать, что будет более выгодным – идеи для Android приложений или идеи для iOS приложений. Поэтому лучше постараться сделать так, чтобы ваше решение сработало на обеих платформах.

Приложение такси

Одной из самых популярных идей не только для Android, но и для iOS сегодня является софт для такси. Для его создания требуется разработка трех частей: одна для водителей, вторая для клиентов и последняя для администратора, с которой он будет управлять операциями в целом, обычно параллельно создается CRM система.

Благодаря GPS-навигации и отслеживанию маршрута водителя в режиме реального времени такие программы стали очень удобными для пользователей и водителей.

Доставка еды

Еда волнует каждого человека, независимо от возраста – это естественная потребность. А что, если еда станет одним из направлений мобильного бизнеса в списке? Вы можете создать привлекательное ПО для еды, например такое, как UberEats или DoorDash, которое позволит вашим клиентам заказывать пищу и удовлетворять свои пристрастия к еде всего несколькими движениями.

Вы будете получать обратную связь от клиентов через рейтинги и отзывы. Кроме того, тысячи ресторанов, даже имеющих собственные сайты, могут размещаться в вашем ПО и предлагать услуги по доставке пищи по запросу. Люди, находящиеся далеко от дома, станут вашей идеальной целевой аудиторией, поскольку получать возможность получить любимые блюда не умея готовить и не тратя время на поход в ресторан или кафе.

Доставка продуктов питания

Из-за строгих правил пребывания в помещении и поддержания социальной дистанции произошел рост доставки продуктов по запросу. Мы видели, как крупные компании создавали ПО для доставки продуктов, а обычные магазины желали перейти на цифровые платформы.

Вы можете продавать органические продукты и замороженные продукты по запросу. Чтобы найти оптимальный вариант, вы можете поделиться своими мыслями с разработчиками.

Приложение для салонов красоты

Никто из нас сегодня не любит стоять в очереди на стрижку или любые другие салонные услуги. Не так ли? Неудобство порождает новые интересные идеи ПО, предлагающего услуги салонов красоты.

Помогите своим клиентам сорганизовать поход в салон с минимальным временем ожидания, записавшись с мобилки на прием в удобное для них время. Это позволит обеспечить систематический поток клиентов и увеличить доход от бизнеса.

Управление рестораном

Чтобы успешно конкурировать многие рестораны изобретают ПО, которое включает в себя комплексную систему управления, POS-систему и панель доставки, помогающую водителям доставлять еду вовремя.

Благодаря эффективному управлению работой ресторана софт может стать лучшим помощником владельца, помогая отслеживать все перемещения водителя, выставление счетов, прием заказов, места доставки и т. д.

Сервис доставки

Программа для доставки грузов является важной частью любого транспортного бизнеса и часто ее наличие является причиной успеха. Приложение поможет оптимизировать маршрут, организовать быструю отправку и своевременную доставку.

Упрощая работу водителей, этот софт обеспечивает беспроблемную доставку посылок. Клиент сможет отслеживать свой груз и получать информацию в режиме реального времени.

Приложение для здравоохранения

Этот софт будет ежедневно следить за вашим состоянием здоровья и приемом пищи. Он поможет осуществлять контроль, например, уровня сахара, частоты сердечных сокращений и т. д. Программа свяжет вас с профессионалом или порекомендует несколько рецептов здоровых продуктов питания.

Она может управлять всеми медицинскими процедурами и предлагает ближайшие аптеки, в которых можно немедленно купить прописанные лекарства. ПО для здоровья – один из лучших вариантов мобильных программ, предлагающий лучший уход за здоровьем пациента.

Электронная коммерция

Приложение электронной коммерции – это онлайн-рынок, который позволяет пользователю покупать что угодно и когда угодно в интернете. Запуск электронной коммерции – отличный способ получить доход. Он имеет огромный рынок. Сферой его применения может стать что угодно, например уход за домом, уход за ребенком, одежда, электроника, ювелирные изделия и т. д.

Лучшее преимущество стартапа электронной коммерции заключается в том, что вы всегда можете расширить рынок и предложить что-то новое, чего нет у конкурентов.

Развлекательное направление

Развлекательный софт или OTT-платформы сегодня пользуются большим спросом. Когда люди были вынуждены оставаться дома, эта платформа помогает занять себя и развлечься.

Более того, появление смартфонов изменило способ использования мобильных телефонов. Одними из лучших примеров платформ OTT являются Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime и Twitch.

Фитнес-приложение

Фитнес-приложения – это наиболее подходящие программы, которые не требуют особых усилий для настройки или применения. Это ПО можно использовать где угодно, оно помогает читать темы о физической подготовке, питании, диете и фитнесе.

Конечной целью разработки фитнес-программы должно быть предоставление различных типов упражнений, режимов питания, подсчета калорий, расписаний тренировок и т. д.

Начните воплощать идею в реальность

Для того, чтобы сделать первый шаг, необходимо ответить самому себе на несколько вопросов:

Какой вариант вам пришелся по душе? Из приведенного выше списка решений вы можете выбрать то, что подходит вам лучше всего и находится в рамках вашего бюджета.

Каким должен быть дизайн программы? Вам нужно создать панель управления для каждой операции, которая работает в рамках вашего предприятия. Например, для ресторанного бизнеса вам понадобится софт администратора для управления всеми операциями, программа для клиентов для получения заказов и выполнения платежей, и софт для водителя, позволяющий отслеживать доставку в режиме реального времени.

Какие функции я должен выбрать? В зависимости от выбранной вами отрасли вы можете создавать функции, аналогичные конкурентному бренду или настраивать их в соответствии со своим бизнес-планом. При этом все, что видит клиент, должно быть полезно для него.

Как мобильный софт приносит много денег?

Как правило, бесплатные программы можно монетизировать с помощью различных средств, таких как реклама, спонсорство, покупка в смартфоне и т. д. Кроме того, несколько бизнес-моделей лучше работают для бесплатного ПО, зарабатывая много денег. Это включает:

Подписки.

Продажу товаров.

Реферальный маркетинг.

Сбор и продажу данных.

Бесплатные дополнительные продажи.

Как сделать софт уникальным?

Вы можете настроить свою программу с помощью первоклассных функций, которых нет в ПО конкурентов. Если вы ищете решения для клонов успешных решений, вы все равно можете добавить несколько функций, чтобы выделить свой сервис среди остальных. А если выбранная вами бизнес-модель будет направлена ​​не только на увеличение доходов от вашего бизнеса, но и на пользу клиентам, то успех вам обеспечен. Конечно, если вы правильно выберете разработчика, способного превратить ваш проект в качественную программу.

Вывод

На этом можно закончить обсуждение 10 лучших идей мобильного софта для стартапов. Главной задачей реализации этих направлений является простота обслуживания клиентов и развитие компании за счет присутствия в интернете.

Кроме того, программные продукты должны выдержать испытание временем. Это возможно только в том случае, если теперь у вас есть уникальное решение вашего мобильного бизнеса.