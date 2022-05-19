Легальні оператори азартних ігор продовжують поповнювати бюджет країни у воєнний час

Нинішні умови ведення бізнесу – це про суттєве скорочення доходів, вимушене скорочення штату персоналу, підвищення собівартості продукції, ускладнена логістика, відмова від інвестиційних проектів.

Тим не менше, компанії продовжують працювати та сплачувати податки у державний бюджет. Разом з іншими сферами активно допомагають державі легальні оператори азартних ігор. Вони намагаються зберігати робочі місця, де це можливо, шукають різні механізми підтримки ЗСУ та вимушених переселенців, продовжують сплачувати ліцензійні платежі до бюджету.

Втрати гральної сфери

Легальні оператори азартних ігор наразі перебувають у надскладній ситуації. В умовах воєнного стану люди намагаються витрачати на розваги мінімальні кошти, віддаючи перевагу товарам першої необхідності. Статистика використання промокодів оператора Покерматч https://ukraine-casino.com.ua/poker/pokermatch свідчить про те, що останні кілька місяців українці мало цікавлять азартні ігри.

Найбільше страждають оператори наземного сектору. За даними КРАІЛ 12 ліцензованих компаній змушені були закрити 39 гральних закладів. Переважна більшість – гральні зали в регіонах, де ведуться активні бойові дії. Онлайн-сектор продовжує працювати, хоча і до віртуального казино та ігрових автоматів, якщо вірити статистиці використання промокодів онлайн-казино Золотий Кубок https://ukraine-casino.com.ua/online-casino/gold-cup , увага українців значно зменшилась в порівнянні з довоєнним часом.

Сплата ліцензійних платежів продовжується

Сьогодні державі важлива кожна гривня, тому влада закликає бізнес повертатись до роботи там, де це можливо. Легальні оператори продовжують роботу в безпечних регіонах, паралельно сплачуючи в казну щорічні ліцензійні платежі. Разом з тим, КРАІЛ продовжує приймати та розглядати заявку на видачу ліцензій. Зокрема, в квітні чергову ліцензію отримав ще один букмекер.

Загалом у 2022 році до бюджету вже надійшло 641,33 млн грн ліцензійних платежів. Очікувана сума щорічних платежів для продовження дії ліцензій становить 190,8 млн грн. Останні надходження до держбюджету:

ТОВ «ПАРІМАТЧ» – 23,4 млн грн;

ТОВ «ПАРІМАТЧ» – 108 млн грн;

ТОВ «ПРИМУМ» – 36 млн грн;

ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» 23,4 млн грн.

Тобто, попри серйозні збитки та складнощі, бізнес продовжує шукати шляхи для відновлення роботи. Звичайно, наземному гральному бізнесу в цьому плані буде досить важко, адже без відновлення інфраструктури загалом по регіонах це практично неможливо.