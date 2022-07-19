Квартирный переезд. Что нужно сделать перед приездом грузчиков

Каждый человек хотя бы однажды сталкивался с квартирным переездом.

Проблемы с организацией, неоправданные затраты и другие неприятные моменты могут показаться неизбежными, но только не в нашем случае. Если вы пытаетесь решить эту проблему с помощью интернета, значит решительно настроены уменьшить различные риски в связи с переездом.

Благодаря услугам мувинговых компаний, вам получится достичь поставленной задачи максимально эффективным способом, ведь всю организацию, а также техническую часть на себя возьмут сотрудники. Но что нужно сделать перед приездом грузчиков?

На что обратить внимание при заказе услуги грузоперевозки?

После того как вы связались с представителем компании, как можно детальнее обсудите свои пожелания, а также дайте ответы на уточняющие вопросы. Стоимость перевозки формируется в зависимости от множества факторов, таких как: объем и вес груза, расстояние, задействованный персонал, дополнительные опции (упаковка, сборка/разборка мебели, перенос по этажам вручную и т.д.).

Для того чтобы максимально сократить свое участие в рабочем процессе, есть смысл заказать дополнительные услуги для переезда. В эту категорию входит:

предоставление упаковочных материалов.

У вас есть возможность обратиться в компанию с просьбой о предоставлении материалов для упаковки с целью экономии собственного времени. Обычно, компании не делают наценку на этой услуге;

упаковка вещей.

Сотрудники компании помогут вам упаковать содержимое для переезда;

сборка/разборка мебели.

Разборка крупногабаритной мебели довольно трудоемкий процесс. Чтобы сохранить свое время и силы, можете заказать эту услугу у компании;

ремонт мебели (услуга хенди мена) и др.

Ремонт мебели в срочном порядке непосредственно на месте – удобная услуга, если транспортировка груза невозможна в нерабочем виде.

Подготовка к квартирному переезду

Чтобы облегчить организацию переезда нужно самостоятельно разделить перевозимое по категориям. Для безопасной транспортировки хрупкого (экраны, зеркала, стеклянные изделия и др) стоит тщательно упаковать его в пузырчатую пленку и картон, а затем упаковать в коробку таким образом, чтобы в ней не оставалось свободного места. Все вещи со шкафов и полочек следует отсортировать и упаковать в коробки, а затем промаркировать для облегчения последующей распаковки и распределения. Всю внутреннюю часть шкафов, а также фурнитуру следует разобрать и упаковать в картон или пленку отдельно друг от друга также нумеруя отдельные комплектующие для последующей сборки. Для фиксации внешних выдвижных элементов мебели используйте малярный скотч, так как он не оставляет следов после демонтажа. Не стоит жалеть стрейч-пленки для упаковки крупногабаритных изделий или бытовой техники, ведь их повреждение обойдется гораздо дороже нескольких рулонов упаковочного материала.

Не забудьте также отключить всю бытовую технику и холодильник.

Большинство транспортных компаний не будут отключать или повторно подключать стиральную машину, сушилку, холодильник или другую крупную бытовую технику, которую вы возьмете с собой. Они просто не понесут ответственности, если что-то будет неправильно подключено или отключено. Убедитесь, что вы или специалист отключили эти элементы до появления грузчиков. Убедитесь, что вы отключили холодильник как минимум за 24 часа до прибытия грузчиков. Кроме того, положите полотенце в морозильную камеру, чтобы впитать влагу.

Сфотографируйте и инвентаризируйте все свои предметы. Сегодня очень просто сделать несколько снимком ваших вещей и их состояния перед переездом. Это даст вам уверенность в том, что у вас действительно был этот предмет или что перед транспортировкой на нем не было повреждений.

Соберите ящики с предметами первой необходимости при заезде в новую квартиру. Эти предметы скорее всего понадобятся вам для вашей первой же ночи на новом месте. Ими могут быть некоторые из нижеперечисленных:

Туалетные принадлежности

Душевая занавеска

Полотенца

Аптечка

Туалетная бумага

Чистящие средства

Мыло и губка для посуды

Мешки для мусора

Завершающий этап

Специализированные мувинговые компании подберут под ваш запрос оптимальный вариант автомобиля, вмещающий необходимый объем, а также вес содержимого. С квартирным переездом вам поможет справиться команда профессионалов из Smart Move. При этом, от вас потребуется лишь описание задачи на месте для муверов, все остальное наши сотрудники сделают сами. А вы в это время сможете заняться бытовыми делами и планировкой своей дальнейшей счастливой жизни на новом месте!