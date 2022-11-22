Корсет для спины: что нужно знать перед покупкой

Проблемы с позвоночником есть практически у каждого современного человека, независимо от возраста и сферы профессиональной деятельности. Одни все время проводят у компьютера в сидячем положении, другие, наоборот, поднимают тяжести и ночуют в спортивном зале. Итог один — сколиоз, протрузии, грыжи, существенно снижающие качество жизни.

Для профилактики и лечения нарушений опорно-двигательного аппарата и сопряженных с ними неврологических отклонений используются ортопедические бандажи. Цена корсета для спины зависит от материала изготовления, сложности конструкции, производителя и других факторов. Купить ортопедические изделия можно в специализированных салонах и интернет-магазинах.

Как работает корсет

Основная функция корсета для спины — поддерживать позвоночник в анатомически правильном положении, снимая нагрузку с больной области. В зависимости от типа конструкции изделие может фиксироваться:

лямками;

ремешками;

липучками;

крючками;

кнопками и т.д.

Эластичные фиксаторы работают на разведение плечей и сведение лопаток, за счет чего осанка постепенно выравнивается.

Различают следующие виды корсетов:

Мягкие. Изготавливаются из латекса или хлопка с добавлением эластичных волокон. Плотно прилегают к телу, обладают массажным и согревающим эффектом. Подходят людям разного возраста, включая детей. Используются для профилактики остеохондроза и на начальных стадиях сколиоза. Практически незаметны под одеждой. Средней жесткости. Благодаря усиленной системе крепления надежно фиксируют нужный отдел позвоночника, снимая болевой синдром и улучшая местное кровообращение. Показаны при кифозах и сколиозах, переломах грудной клетки, грыжах межпозвонковых дисков. Жесткие. Особенность таких корректоров — наличие металлических или пластиковых ребер жесткости, вшитых в каркас. Применяются в процессе реабилитации после сложных травм и операций на позвоночнике. Некоторые изделия могут изготавливаться из медицинских термопластов.

Что еще нужно знать о корсетах для спины

Качественный бандаж должен быть выполнен из плотного эластичного материала и обеспечивать необходимый воздухообмен. Это важный нюанс при выборе, так как корсеты назначают для длительного применения — от пяти недель и больше.

Ценовой фактор также имеет значение, но лучше отдавать предпочтение известным маркам с хорошей репутацией на рынке ортопедических товаров. У каждого производителя своя размерная сетка, ее нужно изучить перед покупкой изделия. Любой непонятный вопрос всегда можно уточнить у консультанта в офлайн- или онлайн-режиме.