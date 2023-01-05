Кар’єра в Pin-Up Global: історія Марини Ільїної

Коли йдеться про цифровий бізнес, то найчастіше згадуються керівники-чоловіки. За статистикою представників сильної статі серед персоналу ІТ/Digital компаній більше, ніж жінок, але це аж ніяк не говорить про неможливість побудови кар’єри у цій сфері. Якщо є бажання, готовність розвиватися та інтерес до обраного ІТ-напрямку, то цілком реально стати ТОП-менеджером, очолити регіональний підрозділ тощо.

Прикладом того, що не варто бояться чогось нового та йти до свої мети, є історія Марини Ільїною, яка зараз є провідним СЕО спеціалістом Казино Pin-Up. Про свій досвід та виклики воєнного часу, з якими довелося зіткнутися індустрії віртуальних розваг, вона розповіла в недавньому інтерв’ю.

Що допомогло зайняти керівну посаду в PIN-UP Global?

У період кризи багато фірм почали переосмислювати минулий досвід та шукати ефективні шляхи для подальшого розвитку. Не став винятком і Пін-Ап, робота якого була відкоригована з урахуванням нових реалій. Щоб залишатися лідерами у обраній ринковій ніші, бренд створив екосистему, де кожен підрозділ має певний напрямок і свободу у прийнятті управлінських рішень. Великий внесок в утримання компанії на плаву зробило керівництво. Своєчасні зміни в організаційній структурі, допомога співробітникам, залучення талановитих фахівців та підтримання високої якості цифрового продукту допомогли досягти відмінних економічних показників.

Для Марини Ільїної Pin-Up став саме тим проектом, завдяки якому вдалося виявити максимальний креатив, отримати та покращити професійні навички у сфері СЕО та маркетингу. Але для того, щоб очолити СЕО відділ, дівчині довелося пройти непростий, але цікавий шлях:

пройти навчання у Східноукраїнському національному університеті Луганська та стати дипломованою маркетологинею, яка добре розуміється на економічних процесах та реалізації рекламних кампаній;

попрацювати в якості координатора корпоративних заходів, пов’язаних з гемблінг-індустрією;

відточити професійні навички як менеджер ІТ-компаній, що спеціалізуються на створенні та просуванні розважального контенту;

зрозуміти важливість наявності у СЕО спеціаліста таких навичок як кмітливість, стресостійкість, відповідальність та бажання розвиватися.

Чи є у цифровому бізнесі упередження щодо жінок?

Часто в Інтернеті з’являються згадки про сексизм у ІТ/Digital, хоча, на думку Марини Ільїної, реального приводу для цього немає. Незважаючи на переважну кількість чоловіків в індустрії, жінкам ніхто не перешкоджає розвивати кар’єру як СЕО, розробник ігрового контенту тощо. Разом з тим, вимоги до фахівців постійно збільшуються, тому для просування кар’єрними сходами потрібно постійно вдосконалюватися.