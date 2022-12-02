Канефрон® Н: природна сила проти циститу

Захворювання сечовивідних шляхів супроводжуються такими неприємними симптомами, як біль у животі, різь при сечовипусканні, частими покликами у туалет.

Все це загрожує ускладненнями у вигляді появи каменів та невідкладною операцією. Щоб не довести до краю, слід своєчасно при появі перших ознак пройти обстеження у уролога та почати лікування.

Канефрон Н*® Н — фітопрепарат з Німеччини від компанії Bionorica®, який використовується у світовій практиці уже понад 80 років та показує успішні результати у лікуванні хронічного циститу та профілактиці сечокам’яної хвороби. Випускається у формі таблеток або крапель.

Склад та дія препарату

Лікарський засіб складається з природних компонентів — сухого порошку таких рослин, як любисток, розмарин та золототисячник. Здавна вони відомі такими властивостями¹:

знеболювальна;

протизапальна;

антиоксидантна;

антибактеріальна;

спазмолітична.

Комплексна дія фітопрепарату спрямована на облегшення болю, зменшення запалення та запобігання ускладнень. Діуретична дія спрямована на активізацію функцій нирок та утворення сечі, що допомагає уникнути виникнення сечових каменів у сечовивідних шляхах.

Кому потрібен препарат Канефрон® Н?

Інструкція до препарату вказує такі показання до застосування ²:

цистит;

сечокам’яна хвороба;

пацієнти після перенесеної дистанційної ударно-хвильової літотрипсію;

після видалення каменів для профілактики їх нової появи.

Лікарі урологи радять використовувати Канефрон® Н дорослим, а також дітям с 12-річного віку. Лікарський засіб вважається ефективним та нешкідливим для організму, завдяки природним складовим. Однак і у фітопрепаратів є протипоказання.

Канефрон® Н протипоказаний для хворих на виразку та харчову алергію на рослини, які входять до його складу. Також препарат не рекомендований людям із підвищеною індивідуальною чутливістю до таких рослин, як аніс чи фенхель у вигляді трави чи ефірної олії. При спадковій непереносимості лактози, галактози, фруктози або при відповідних захворюваннях не рекомендовано вживання таблеток Канефрон® Н, тому їх можна замінити на краплі та дотримуватися вказівок лікаря.

Канефрон® Н у вигляді спиртового розчину в краплях не можна вживати людям із непереносимістю алкоголю, наприклад, хворим на епілепсію, порушення роботи мозку, пацієнтам, що завершили курс лікування від алкоголізму. Не рекомендовано приймати краплі вагітним чи годуючим мамам. Розчин містить 19% етанолу.

Як приймати Канефрон® Н?

Лікар на консультації визначає форму препарату, залежно від стану хворого та анамнезу. Також встановлює дозування та тривалість курсу. У таблетованій формі препарат вживають по 2 таблетки 3 рази на добу. Якщо препарат рекомендований у формі спиртового розчину — приймають по 50 крапель 3 рази на добу. Курс триває до зникнення клінічних симптомів за виключенням появи ускладнень чи побічних реакцій.

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