Какие главные особенности учебы в Польше?

Польша известна своим многовековыми образовательными традициями, поэтому в страну каждый год приезжает много иностранных студентов, в том числе и из Украины.
Для украинских абитуриентов учеба в Польше привлекательна благодаря сходству языков, территориальной близости, комфортным и безопасным условиям проживания, лояльному отношению к студентам и др.
Особенности поступления в польские ВУЗы
Для того чтобы иностранному абитуриенту поступить в польский ВУЗ необходимо на сайте Центра польского образования заполнить онлайн заявку. После этого получить консультацию по телефону и записаться на собеседование к специалисту.
Пройти языковые курсы и получить сертификат знания языка на уровне В1, который нужен при поступлении в университеты Польши. Получение высшего образования в польском ВУЗе – это прекрасная возможность получить европейский диплом с последующим выгодным трудоустройством в ЕС или любой другой стране за его пределами.
В Польше многие университеты сотрудничают на взаимовыгодных условиях с иностранными ВУЗами, а это предоставляет возможность получить двойной диплом и проходить практику в международных компаниях.
Для Украины действует безвизовый режим, гарантируется безопасность и комфортные условия проживания в современных общежитиях. Также гарантируется фиксированная оплата, и она действует весь период обучения.
Стоимость зависит от разных факторов, среди которых рейтинг ВУЗа, его расположение, форма собственности, язык преподавания, выбранная специальность и т.д. Для украинских студентов действует скидка на оплату обучения, есть возможность получать стипендию при хорошей учебе и доход от оплачиваемых летних практик. Есть возможность официально подрабатывать в Польше, что позволяет оптимизировать материальные затраты на получение высшего образования.
На что обратить внимание при выборе польского университета?
Выбирая университет в Польше, абитуриентам необходимо обратить свое внимание на такие основные моменты:
- рейтинг и престиж учебного заведения;
- город расположения;
- востребованность профессии/факультета;
- язык обучения (польский/английский);
- форма собственности ВУЗа (частная/публичная);
- стационарное или заочное отделение;
- тип диплома: бакалавр или магистр.
Перейдя по ссылке https://up-study.ua/ru/universities, можно детальнее узнать об востребованных университетах страны, условиях поступления, выгодных предложениях, необходимом перечне документов и др.
Стоит отметить, что государственные университеты отдают предпочтение полякам, и только потом иностранцам. Это связано с необходимостью удовлетворения спроса на внутреннем рынке труда.
Поступить в частный ВУЗ, особенно на платное отделение, намного проще, так как для этого надо успешно пройти собеседование и предоставить документы. Причем для украинских поступающих есть преимущество – не учитываются результаты ВНО.