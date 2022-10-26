Какие главные особенности учебы в Польше?

Польша известна своим многовековыми образовательными традициями, поэтому в страну каждый год приезжает много иностранных студентов, в том числе и из Украины.

Для украинских абитуриентов учеба в Польше привлекательна благодаря сходству языков, территориальной близости, комфортным и безопасным условиям проживания, лояльному отношению к студентам и др.

Особенности поступления в польские ВУЗы

Для того чтобы иностранному абитуриенту поступить в польский ВУЗ необходимо на сайте Центра польского образования заполнить онлайн заявку. После этого получить консультацию по телефону и записаться на собеседование к специалисту.

Пройти языковые курсы и получить сертификат знания языка на уровне В1, который нужен при поступлении в университеты Польши. Получение высшего образования в польском ВУЗе – это прекрасная возможность получить европейский диплом с последующим выгодным трудоустройством в ЕС или любой другой стране за его пределами.

В Польше многие университеты сотрудничают на взаимовыгодных условиях с иностранными ВУЗами, а это предоставляет возможность получить двойной диплом и проходить практику в международных компаниях.

Для Украины действует безвизовый режим, гарантируется безопасность и комфортные условия проживания в современных общежитиях. Также гарантируется фиксированная оплата, и она действует весь период обучения.

Стоимость зависит от разных факторов, среди которых рейтинг ВУЗа, его расположение, форма собственности, язык преподавания, выбранная специальность и т.д. Для украинских студентов действует скидка на оплату обучения, есть возможность получать стипендию при хорошей учебе и доход от оплачиваемых летних практик. Есть возможность официально подрабатывать в Польше, что позволяет оптимизировать материальные затраты на получение высшего образования.

На что обратить внимание при выборе польского университета?

Выбирая университет в Польше, абитуриентам необходимо обратить свое внимание на такие основные моменты:

рейтинг и престиж учебного заведения;

город расположения;

востребованность профессии/факультета;

язык обучения (польский/английский);

форма собственности ВУЗа (частная/публичная);

стационарное или заочное отделение;

тип диплома: бакалавр или магистр.

Перейдя по ссылке https://up-study.ua/ru/universities, можно детальнее узнать об востребованных университетах страны, условиях поступления, выгодных предложениях, необходимом перечне документов и др.

Стоит отметить, что государственные университеты отдают предпочтение полякам, и только потом иностранцам. Это связано с необходимостью удовлетворения спроса на внутреннем рынке труда.

Поступить в частный ВУЗ, особенно на платное отделение, намного проще, так как для этого надо успешно пройти собеседование и предоставить документы. Причем для украинских поступающих есть преимущество – не учитываются результаты ВНО.