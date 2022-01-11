Какие акции купить новичку?

Даже никогда не инвестировав на фондовом рынке, практически каждый человек примерно понимает, как он работает. Такие знания, конечно, поверхностны.

Они почерпнуты из художественных фильмов, сериалов и новостей. Создается впечатление, что торговля на биржах — это что-то сложное, нервное и только для избранных. На самом деле это не так. Купить акции можно, сидя за компьютером, используя ноутбук или совершая сделку при помощи смартфона. А если нет желания погружаться в специфику, можно обратиться к финансовым экспертам, и они помогут сделать правильный выбор.

Почему именно акции? Ответ прост — высокая доходность (от 10% годовых). Например, стоимость акций Apple https://ffin.ua/ru/stocks/AAPL за один год (07.01.21 — 07.01.22) выросла на 32,2%. За 5 лет (07.01.17 — 07.01.22) — на 481,8%. Несложно подсчитать упущенную выгоду. Едва ли какой-либо еще из популярных в Украине финансовых инструментов позволит без особых усилий достичь таких показателей. Выясним, куда лучше вложить деньги новичку, если он решил воспользоваться возможностями фондового рынка.

На чем остановить выбор?

Прежде всего нужно грамотно подойти к инвестированию. Первое, что нужно запомнить, — вкладывать только свободные деньги. Что это такое? Когда у вас есть денежные средства из расчета на 3-6 месяцев привычной жизни — это финансовая «подушка безопасности». Все, что превышает эту сумму, и называется свободными деньгами. Вот их можно использовать для торговли на фондовом рынке. Делать это нужно правильно. Если нет опыта, выбирать наименее рискованные компании. Например, обратить внимание на «голубые фишки». Это самые надежные и стабильные эмитенты. Например, вышеупомянутая корпорация Apple относится к таковым.

Однако, прежде чем вкладывать деньги, важно изучить финансовую отчетность, новостной фон вокруг эмитента, состояние отрасли в целом, а также экономики США. Также важным правилом является обязательное диверсифицирование активов. Так, покупка акций https://ffin.ua/ru/stocks 10 разных эмитентов из различных секторов экономики более предпочтительна, чем инвестирование всей суммы свободных денег только в одну компанию. В случае кризисного явления, например в туристическом секторе, убытки будут компенсированы ростом ценных бумаг других корпораций, которые, напротив, извлекут выгоду из сложившейся ситуации.

Поэтому рекомендуется равномерно распределить капитал. Новичку оптимально подойдут акции таких эмитентов:

Tesla;

Microsoft;

Meta Platforms, Inc. (Facebook);

Intel Corp.;

Procter & Gamble;

The Boeing Company;

Alphabet (Google);

Amazon;

PepsiCo Inc. и пр.

Главное — обозначить цель. Уже исходя из нее можно подбирать оптимальную стратегию инвестирования.

Как приобрести акции в Украине?

Физическое лицо не может самостоятельно вести торговлю на фондовых биржах. Для этого нужен посредник. Компания «Фридом Финанс Украина» оказывает такую услугу. Доступ к мировым фондовым биржам открывается благодаря европейскому представительству холдинга Freedom Holding Corp. Для этого достаточно посетить офис или пройти регистрацию на официальном сайте. После пополнения брокерского счета на требуемую сумму инвестор сможет без труда покупать и продавать акции различных эмитентов.

Кроме того, можно воспользоваться бесплатной консультацией от финансового эксперта. Также «Фридом Финанс Украина» предлагает обучающие курсы, проводит вебинары. Это позволит лучше ориентироваться в особенностях фондового рынка, терминологии и при желании стать профессиональным трейдером.