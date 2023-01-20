Какая цена на сервис уборка квартиры (Одесса)?

Чистота и порядок нравятся всем, но не все готовы добиваться нужного эффекта, бросив остальные неотложные дела. И это вполне объяснимо. Современный темп жизни требует от человека полной отдачи в работе, учебе, предпринимательской деятельности и в семейном созидании.

Все чаще наши сограждане стремятся заказать клининг жилого или служебного помещения в профессиональном исполнении. Какая цена на сервис уборка квартиры до и после праздников в городе Одесса? Стоимость в гривне зависит от нескольких факторов. Единственное нужно отметить, что компания «Clean Time» (Одесская область) предоставляет наиболее демократичные расценки. Это связано с тем, что маркетологи фирмы проработали актуальный расчетный алгоритм, соответствующий сложнейшей ситуации в экономике государства.

Когда уборка квартиры, дома, офиса нужны больше всего?

В такие месяцы, как декабрь и январь, клининг требуется особенно. Это связано с массовыми гуляниями, танцами и застольями, без которых данное время года никак не обходится. Согласно древним традициям, на рубеже старого и нового года население отдыхает после сбора осеннего урожая и накапливает силы перед весенней посевной кампанией. Итак, когда нужнее всего убирать?

Перед праздником. Разумеется, если Вы ожидаете дорогих гостей, то Вам страстно хочется представить свое жилище в наилучшем свете. Для этого до блеска натираются мебель и полы, а окна сияют такой чистотой, что иногда кажется, что стекла в них просто отсутствуют. Нельзя забывать и о входных дверях, о туалете и ванной комнате. А если мы говорим о частном доме, то есть еще придомовая территория, ворота и крыльцо, которые также должны предстать в надлежащем виде перед лицом веселой компании, что посетит Ваше благодатное жилище.

После праздника. Это гораздо более сложный процесс, который занимает несколько больше времени и усилий, так как нужно ликвидировать последствия застолья, оттереть пятна и разливы разнообразных жидкостей. Уборка после празднества — это не только собрать конфетти и серпантин из-под осыпавшейся елки. Часто необходимо очистить мягкую мебель, а это уже отдельный процесс.

Химчистка мягкой мебели в подарок

При заказе сервиса генеральная уборка доступен бонус — если помещение по площади насчитывает от 50 квадратных метров, химчистка дивана, мягкого уголка или кресла выполняется совершенно бесплатно.

Какой инвентарь при этом используется?

Губки.

Щетки.

Пароочиститель.

Чистящая химия.

Салфетки, впитывающие влагу.

Таким образом, вымыть кухню и пол в гостиной — это еще полдела. А вот почистить широкий диван, на котором резвилась детвора — уже гораздо более серьезная акция, способная вернуть Вашему дому или квартире настоящую предпраздничную свежесть.