Какая цена на сервис уборка квартиры (Одесса)?

Чистота и порядок нравятся всем, но не все готовы добиваться нужного эффекта, бросив остальные неотложные дела. И это вполне объяснимо. Современный темп жизни требует от человека полной отдачи в работе, учебе, предпринимательской деятельности и в семейном созидании.
Все чаще наши сограждане стремятся заказать клининг жилого или служебного помещения в профессиональном исполнении. Какая цена на сервис уборка квартиры до и после праздников в городе Одесса? Стоимость в гривне зависит от нескольких факторов. Единственное нужно отметить, что компания «Clean Time» (Одесская область) предоставляет наиболее демократичные расценки. Это связано с тем, что маркетологи фирмы проработали актуальный расчетный алгоритм, соответствующий сложнейшей ситуации в экономике государства.
Когда уборка квартиры, дома, офиса нужны больше всего?
В такие месяцы, как декабрь и январь, клининг требуется особенно. Это связано с массовыми гуляниями, танцами и застольями, без которых данное время года никак не обходится. Согласно древним традициям, на рубеже старого и нового года население отдыхает после сбора осеннего урожая и накапливает силы перед весенней посевной кампанией. Итак, когда нужнее всего убирать?
- Перед праздником. Разумеется, если Вы ожидаете дорогих гостей, то Вам страстно хочется представить свое жилище в наилучшем свете. Для этого до блеска натираются мебель и полы, а окна сияют такой чистотой, что иногда кажется, что стекла в них просто отсутствуют. Нельзя забывать и о входных дверях, о туалете и ванной комнате. А если мы говорим о частном доме, то есть еще придомовая территория, ворота и крыльцо, которые также должны предстать в надлежащем виде перед лицом веселой компании, что посетит Ваше благодатное жилище.
- После праздника. Это гораздо более сложный процесс, который занимает несколько больше времени и усилий, так как нужно ликвидировать последствия застолья, оттереть пятна и разливы разнообразных жидкостей. Уборка после празднества — это не только собрать конфетти и серпантин из-под осыпавшейся елки. Часто необходимо очистить мягкую мебель, а это уже отдельный процесс.
Химчистка мягкой мебели в подарок
При заказе сервиса генеральная уборка доступен бонус — если помещение по площади насчитывает от 50 квадратных метров, химчистка дивана, мягкого уголка или кресла выполняется совершенно бесплатно.
Какой инвентарь при этом используется?
- Губки.
- Щетки.
- Пароочиститель.
- Чистящая химия.
- Салфетки, впитывающие влагу.
Таким образом, вымыть кухню и пол в гостиной — это еще полдела. А вот почистить широкий диван, на котором резвилась детвора — уже гораздо более серьезная акция, способная вернуть Вашему дому или квартире настоящую предпраздничную свежесть.