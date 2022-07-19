Как заказать дизайн штор в классическом стиле?

Для стильного оформления окон в помещении следует правильного подобрать шторы. Для этого рекомендуется обращаться к специалистам, они помогут разработать дизайн с учетом пожеланий заказчика и других важных факторов.

В салоне «Прованс» можно заказать дизайн штор в разных стилях (прованс, современный, классический). Особое внимание уделяется дизайнерскому оформлению и выбору текстиля. В удобное время для клиента специалист выезжает на дом и делает замеры. После составления сметы и подписания договора салон приступает к пошиву.

Особенности заказа дизайна штор в классическом стиле

Для классического стиля характерно высокое качество текстиля, элегантность и строгость. При разработке дизайна штор в этом стиле стоит обращать внимание на такие важные критерии:

форма;

ткани;

цвет;

детали;

стоимость.

По сравнению с другими стиля для классики характерно сочетание портьер и легких занавесок. Перейдя по ссылке https://provence-design.com.ua/design-of-curtains/classic, можно подробнее ознакомиться с примерами готовых работ салона «Прованс» в Киеве.

Для того чтобы классические шторы получились пышными, следует правильно подобрать тип складок. При этом коэффициент сборки может быть от двух до трех. Еще одним немаловажным моментом при изготовлении текстиля является стильный дизайн верха.

Складки закладываются вручную или при помощи специальной драпировочной ленты. Например, для помещения с потолками 2,6 м оптимальной будет полоса шириной от 7 до 8 см.

На выбор предлагаются римские, французские и австрийские шторы, они отличаются внешним видом и дизайнерским оформлением. Для римских характерно сочетание простоты и лаконичности, при этом ровные складки получаются, когда полотно поднято.

Французские и австрийские отличаются пышностью, они имеют специальный подъемный механизм. Отличием является наличие складок: по всей длине у французских, и внизу у австрийских.

Для классического стиля выбирают ткани со сложным составом, при этом обязательно наличие подкладки, что позволяет затемнить помещение в любое время суток. Для занавески можно применить воздушный тюль или кружевное полотно.

Цвет должен гармонировать с общим интерьером и предметами мебели в комнате. Как правило, это сдержанные тона, однотонные или с рисунком (вензель, завиток и т.д.). Можно грамотно комбинировать разные оттенки, добавляя такие детали, как кисти, подхваты, бахрома и др.

Как формируется цена дизайна и пошива?

В салоне «Прованс» можно узнать стоимость дизайна и пошива, она включает цену используемых материалов и работы. Для изготовления потребуются ткани, драпировочная лента, фурнитура, отделка, подкладка, флизелин и пр.

В стоимость работы входит разработка дизайна, пошив, доставка, монтаж карнизов, навеска полотен. Отдельно оплачиваются дополнительные услуги, пришивание пуговиц, колечек, бахромы, декоративного шнурка, косой бейки.