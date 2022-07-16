Как вывести деньги из онлайн казино или букмекерской конторы

Операторы онлайн казино или букмекера могут предложить игрокам выводить деньги из казино различными способами. Их количество приближается к пяти десяткам. У каждого сервиса имеются собственные правила, в которых неопытным игрокам можно легко запутаться.

Выбор казино или БК с возможностью реального вывода денег

Рассмотрим на примере казино. Гарантированно вывести средства можно только на лицензионных площадках. В соответствии с разрешением оператор обязуется выполнять определенные правила и условия. Стоит так же обращать внимание есть ли у казино или БК бонусы и промокоды. Это проверить довольно легко. Например вводим в поисковик запрос “промокод париматч 2022 украина” и смотрим на веб ресурсах актуальные акции.

В число других условий входит честный расчет с клиентами. Но не так просто найти честный лицензионный сайт среди различных мошенников. К важным моментам относятся следующие критерии:

Присутствие сертифицированного софта.

В казино должна присутствовать неплохая бонусная программа.

Удобство пользования кассой.

Наличие популярных платежных сервисов.

Круглосуточный режим службы поддержки.

Возможность использования функциональной мобильной версии.

Немаловажным является то, какой популярностью пользуется площадка. Желательно получить об операторе какие-то дополнительные сведения, изучить отзывы.

Нюансы при пополнении баланса у букмекерской конторы

Реальные деньги можно вывести только в том случае, если их удалось выиграть. Но вначале для этого потребуется регистрация и пополнение баланса. Если предполагается использовать демонстрационную версию, баланс можно и не пополнять. Но надо быть готовым к тому, что и призы будут носить виртуальный характер.

Депозит выполняется по какому-то одному из способов, что предлагает оператор. Деньги поступят на баланс практически моментально. Если геймер, выиграв, решает остановиться, ему снова следует зайти в раздел «Касса». Надо будет сформировать заявку на вывод средств.

Как быстро вывести деньги

Сегодня существуют такие сайты, которые позволяют игроку выводить выигрыши практически моментально. Геймеру у букмекера не потребуется тратить время на ожидание. Чем быстрее выводятся деньги из казино, тем выше становится его конкурентная способность. Регулятор выдвигает условие, согласно которому владелец должен на своем счету иметь сумму, способную обеспечить все платежи. Отдельные казино по выводу выигрышей устанавливают определенные лимиты. Это определяется финансовой политикой заведения.

Обязательным условием при выводе средств является верификация личности. Это необходимо для пресечения преступной незаконной деятельности, а также исключения возможности участия в игре несовершеннолетних лиц.

Разные заведения устанавливают различную продолжительность процедуры верификации. На нее может потребоваться от 10 минут до трех суток. Это определяется степенью загруженности службы безопасности. От игрока требуется скан паспорта и подтверждение платежного инструмента.

Загрузку документов можно осуществить тремя способами:

Документы загружают в личном кабинете.

Способ обращения в онлайн чат.

Загрузка документов посредством электронной почты.

Если платежи осуществлялись с карты, потребуется ее фото. В случае с электронным кошельком представляют скрин платежа.

Перейти в раздел «Касса» можно при помощи одного клика. Сроки поступления средств зависят от конкретно выбранного платежного инструмента. Перечисление на электронные кошельки осуществляют в течение суток. Если вывод осуществляется на банковскую карту, на это может уйти до 5 рабочих дней.