Как выбрать температуру и режим для глажки, чтобы не пригорела ткань

Современные утюги предлагают разные функции – все для того, чтобы надолго сохранить цвет, внешний вид, плотность ткани. Подберите подходящий режим для каждой вещи, чтобы не испортить ее. Перед глажкой можно отсортировать одежду по типу – так вы будете реже переключаться.

Виды тканей и температурные режимы

Техника справляется со всеми ходовыми материалами. Особенно тонкие ткани лучше гладить через марлю или хлопчатобумажную прослойку. Если сомневаетесь, что выдержит, выберите отпаривание и пройдитесь в сантиметре от поверхности материала. Тонкие и требовательные ткани выравниваются даже от контакта с паром.

Как гладить хлопок

Оптимальная температура – 140–170 градусов. Используйте отпариватель или пульверизатор на носике утюга – с влагой ткань лучше поддается разглаживанию. Светлые вещи стоит предварительно вывернуть наизнанку. Если в составе есть доля полиэстера, снизьте температуру до 110 оС.

Вискоза и лен

Две противоположности, которые часто встречаются вместе в одних вещах. Вискозу можно гладить на средней температуре – 120 градусов. Обязательно с изнанки. Проложите тонкую влажную ткань.

Лен же требует сильного увлажнения и высокой температуры – 180–200 градусов. Нужно прикладывать усилия, если вещь очень помята. В этом случае гладьте с изнанки – современные утюги хоть и включают режим для льна, но весят недостаточно, чтобы разгладить на нем случайно образованную складку. Много влаги, сильный нагрев и нажим помогут разровнять ткань и сохранить ее качества.

Деликатный полиэстер

Выберите минимальный нагрев или функцию глажки шелка. Полиэстер портится от натиска и высоких температур, потому не больше 60–80 градусов. Более интенсивный нагрев буквально расплавит поверхность.

Режим для шерстяных вещей

Выверните наизнанку, увлажните паром или водой. Затем проложите влажный х/б отрез. Старайтесь не давить на утюг. При температуре 100–120 оС и активном отпаривании можно справиться даже с глубокими помятостями.

Нейлон, шелк и шифон

Чем плотнее ткань, тем выше температура. Воздушные и тонкие материалы – исключительно на режиме «шелк» и не больше 60 градусов. Не давите на утюг, используйте влажную прослойку. Нейлон лучше пропарить вертикально, не прикасаясь к материалу.

Глажка трикотажа

Чтобы вещь не вытягивалась, установите нагрев до 120 оС. Пропарьте, не прикасаясь к поверхности, затем выверните на изнаночную сторону и без давления прогладьте.

Если в вашей технике нет специальных режимов для разных тканей, угадать нужный диапазон будет сложно. Выберите функциональную модель, которая справится даже с самыми привередливыми материалами – в интернет-магазине Алло собраны новые утюги от Philips, Braun, Gorenje, Zelmer и других известных брендов. Новая техника облегчит работу с любыми тканями и сохранит внешний вид ваших вещей.