Как выбрать телевизор в спальню или гостиную?

Несмотря на все возрастающий спрос на смартфоны и ноутбуки, просмотр телевизора все еще остается популярным способом проведения досуга. К тому же сейчас с его помощью можно смотреть не только центральное ТВ, но и видео на YouTube, фильмы на Netflix и других подобных платформах. Или даже воспроизводить файлы с внешних носителей.

Так что если вы хотите приобрести телевизор для дома, вам будет интересно узнать некоторые нюансы.

Основные параметры современных телевизоров

Зачастую при покупке телевизора внимание обращают только на два параметра: диагональ экрана и его разрешение (HD, Full HD, UHD 4K, UHD 8K). Однако есть и другие характеристики, которые следует учитывать. А именно:

Тип матрицы. Самой бюджетной и распространенной является TN + Film. У нее неплохие характеристики яркости и контрастности, но есть существенные ограничения по углам обзора. Чуть лучше с этим у VA, а вот IPS можно смело назвать золотым стандартом: отличная цветопередача и углы обзора.

Качество звука. Этот параметр не меньше влияет на восприятие, чем цветопередача. Так что лучше выбирать модели с мощностью динамиков не менее 20 Вт.

Частота обновления. Чем она выше, тем меньше изображение будет дергаться и дребезжать. Оптимальной является частота 100-200 Гц, в более дорогих моделях этот показатель может составлять 600 Гц и выше.

Также некоторые телевизоры поддерживают функцию объемного изображения (как в 3D кинотеатре). В этом случае для просмотра понадобятся 3D очки.

Какой размер экрана выбрать?

Вернемся к популярному вопросу — выбору диагонали. Здесь все во многом зависит от того, на каком расстоянии от глаз будет находиться устройство. Если дистанция составляет менее 2 метров, то 22-32 дюйма будет вполне достаточно. Отличный вариант для кухни или небольшой гостиной.

Если же помещение большое и между человеком и экраном остается 2,5-4 метра, то лучше остановить выбор на моделях с диагональю 32-43 дюйма. А если необходимо, чтобы изображение было видно с другого конца большого зала, то лучше выбирать телевизор минимум с 55-дюймовым экраном.

Стоимость техники сильно отличается в зависимости от параметров (даже в пределах одного бренда). Так что лучше не спешить и посмотреть разные варианты на сайте maxi.az, чтобы выбрать оптимальную модель по соотношению характеристики/цена/качество.