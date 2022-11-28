Как совершить обмен биткоин на гривну в Украине

Среди наиболее значимых применений цифровых технологий в финансовом секторе – появление и распространение “криптовалют” (или “виртуальных валют”), самой известной из которых является биткоин.

Украинцы уже давно оценили преимущества криптовалют, однако для их полноценного использования необходим надежный обменный онлайн пункт, где можно совершить обмен биткоин на гривну.

Что такое криптовалюта

Этот термин состоит из двух слов: крипто и валюта. Поэтому это “скрытая” валюта, в том смысле, что ее можно увидеть/использовать, только зная определенный компьютерный код (так называемые публичные и приватные “ключи доступа”, говоря еще более техническим языком).

Криптовалюта не существует в физической форме (поэтому ее еще называют “виртуальной”), а генерируется и обменивается исключительно телематическими средствами. Поэтому невозможно найти биткоины в обращении в бумажном или металлическом виде.

Некоторые понятия, традиционно используемые для законного платежного средства, такие как “кошелек”, также были адаптированы к контексту виртуальных валют, где говорят о “цифровом/электронном кошельке” (или цифровом/электронном кошельке или просто электронном кошельке).

Криптовалюта, при наличии консенсуса между участниками соответствующей сделки, может обмениваться peer-to-peer (т.е. между двумя устройствами напрямую, без участия посредников) для приобретения товаров и услуг (как если бы она была законным платежным средством для всех целей).

Еще одна используемая классификация – разделение на “закрытые”, “односторонние” и “двусторонние” виртуальные деньги.

Разница между ними заключается в том, можно ли обменять криптовалюту на законное платежное средство (или “официальную” валюту, или “фиатную валюту”, согласно другим общепринятым обозначениям) и в типе товаров/услуг, которые можно приобрести.

Биткойн, например, является бирациональной виртуальной валютой, поскольку его можно легко конвертировать с основными официальными валютами и наоборот.

Основные характеристики

Криптовалюты имеют особые характеристики, которые их отличают. Ниже перечислены составные элементы:

– набор правил (называемый “протоколом”), т.е. компьютерный код, определяющий, как участники могут осуществлять транзакции;

– своего рода “бухгалтерская книга” (распределенная бухгалтерская книга или блокчейн), которая неизменно сохраняет историю транзакций;

– децентрализованная сеть участников, которые обновляют, хранят и консультируются с распределенной книгой транзакций в соответствии с правилами протокола.

Любой может создать цифровую валюту, поэтому в любой момент в обращении могут находиться сотни или даже тысячи криптовалют.

Для создания/распространения криптовалют может быть использовано так называемое “первичное предложение монет” (ICO).

Первые ICO были запущены именно для привлечения средств для новых криптовалют, в то время как позже основной целью стало непосредственное финансирование бизнес-идей.