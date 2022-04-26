Как правильно выращивать крупный рогатый скот?

Любое животное требует ухода, а если речь идет о разведении рогатого скота в масштабах фермы или предприятия для получения дохода, то этот вопрос особенно важен.

Крупные размеры не гарантируют выносливости и живучести поголовью, поэтому владелец должен учитывать ряд факторов касательно содержания. Предлагаем разобрать виды пород для разведения скота, а также особенности ухода за животными.

Чем кормить?

В теплое время года выгул происходит на пастбищах. На ферме должен быть организован навес, где поголовье будет находиться в пасмурные дни и непогоду. Летом основу питания составляют зеленые травы, но не нужно забывать использовать и комбикорма для крупного рогатого скота. Буренок следует кормить фруктами и овощами, а зерновые сократить до минимума или вовсе исключить из рациона.

В зимнее время года нужно использовать:

овощи и корнеплоды;

сено;

комбикорма;

витаминные и минеральные добавки.

Заготовка сена из травы в идеале осуществляется во время формирования бутонов, злаки рекомендуется заготавливать при колошении. Для заготовки грубого корма следует использовать яровую или овсяную солому. Овощи и корнеплоды необходимо предварительно очистить и осмотреть на предмет гнили. Примороженные продукты для начала размораживаются.

Особенности содержания и ухода

От правильности ухода зависит продуктивность поголовья. Организация хозяйства начинается с обустройства коровника, поскольку именно здесь скот будет проводить большую часть жизни. Каждая мелочь должна быть продумана, и в первую очередь это касается размеров. Если речь идет о небольшой ферме, есть смысл отдать предпочтение беспривязному содержанию. В коровнике ставят общие поилки и кормушки, загоны для отдыха поголовья.

Здание возводят с учетом следующих параметров:

одной корове необходимо не менее 6 кв. м площади;

буренке с теленком нужно 10 кв. м.

На пол стелят плотный слой соломы. В помещении должны быть большие окна, которые обеспечат естественное освещение и быстрое проветривание коровника. Желательно поставить индивидуальные поилки, иначе коровы будут толпиться возле воды. Этот момент особенно важен для профилактики заболеваний: если одна особь заболеет, индивидуальные поилки исключат массовое заражение.

Фермеры часто используют самодельные кормушки из дерева — это один из самых долговечных материалов. Для максимальной прочности на завершающем этапе изготовления изделие обжигается огнем. Что касается обрешетки, ее делают с учетом особенностей питомца. Если ячейки слишком узкие, коровы могут цепляться рогами, появляется риск травмирования. Установка кормушки производится на уровне около 70 см от пола.

Условия содержания

Для максимальной продуктивности в помещении должна поддерживаться температура на уровне 10-20 градусов. На зиму коровник обязательно утепляется, необходимо исключить сквозняки. На этапе строительства нужно продумать вентиляционную систему с защитой от осадков и заслонками.

Окна желательно расположить на южной и юго-восточной стороне помещения. Зимой световой день можно продлить посредством искусственного освещения. Желательно также обустроить выгульный загон рядом с объектом. Ежедневно крупный рогатый скот должен проводить не менее двух часов на свежем воздухе.

Какую породу выбрать для разведения?

Для разведения на мясо фермеры чаще всего выбирают следующие породы:

Герефордская. Для мяса этой породы характерен нежный вкус. Убойный возраст составляет около 18 месяцев, вес бычка может достигать 1 тонны, а телки — 650 кг.

Бельгийская голубая. Один из самых продуктивных вариантов. Благодаря небольшому объему жира мясо бельгийской голубой породы считается диетическим. Убойный возраст — 15 месяцев. В это время масса бычка ориентировочно составляет 1100 кг, буренки — не более 800 кг.

Кианская. Один из самых крупных видов. Взрослый бычок в период убоя может весить до 1600 кг, телка — около 900 кг.

Аулиекольская. Казахская порода, дающая мясо с минимальным количеством жира. Убойный возраст — около 18 месяцев. Масса быка в этот период может достигать 1050 кг, коровы — не более 550 кг.

Что касается молочных пород, то одной из самых распространенных считается голштинская. Пользуется огромной популярностью среди фермеров, а также в сельских хозяйствах ЕС. Голштинская корова дает отличное молоко жирностью 3,7%.

Одной из старейших британских пород, которая также стала популярной среди отечественных фермеров, является джерсейская корова. Особенность таких животных в том, что они легко адаптируются к любому климату. Джерсейская порода способна давать до 3300 кг молока ежегодно. Больше дает только ярославская порода — до 5 тонн молока в год.