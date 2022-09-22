Как оформить Зеленую карту и сколько она стоит?

Зеленая карта является одним из самых популярных видов страхования. Война в Украине внесла свои коррективы по страхованию. Многие люди выезжают за границу на автомобиле, поэтому для законного пересечения границы необходимо иметь международный страховой полис “Зеленая карта”.

Зеленая карта для авто в Европу имеет стандартную форму во всех 48 странах-участников Международного страхового Бюро, поэтому один документ позволяет свободно передвигаться по европейским дорогам.

Как работает Зеленая карта?

Принцип действия Зеленой карточки такой же как и у украинского ОСАГО. Страховая компания берет на себя финансовую компенсацию за ущерб пострадавшей стороне по вине клиента. Единственная разница в ОСАГО и Зеленой карте, то, что выплата ущерба зависит от законов той страны, в которой произошло ДТП.

Приобрести Зеленую карточку выгоднее, чем оформлять страхование в европейской стране по месту или на границе у агентов. Европейское страхование стоит дороже, а пограничные агенты принимают высокий процент комиссии. 48 стран входят в список членов Международной системы страхования. Например, Испания, Польша, Чехия, Франция, Португалия, Италия и другие.

Какая стоимость Зеленой карты в 2022 году?

С 26 июля стоимость международной страховки на авто выросла на 26%. Это связано с колебанием курса с 29 грн/$1 до 36 грн/$1. Стоимость зависит от периода, на который оформляется договор.

Цена на 15 дней для легковых автомобилей составит 913 грн, на один месяц – 1453 грн, на пол года – 6451 грн, соответственно на год – 7986 грн. Если сравнивать цены с европейскими, то например, страховой полис в Германии на месяц обойдется в 40 евро, а на год больше 900 евро, что намного дороже, чем оформить Зеленую карту в Украине. Сервис Polis.ua единственный украинский агрегатор, предлагающий выбрать страховой полис среди разных страховых компаний.

Чтобы оформить Зеленую карту в Европу онлайн:

Укажите тип автотранспорта, страну и период пребывания за границей.

Укажите необходимую контактную информацию.

Оплатите Грин карту.

Страховка будет автоматически отправлена ​​на электронный адрес в виде PDF-файла. Только потом обязательно необходимо распечатать документ, чтобы предъявить его на границе.