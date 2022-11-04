Как ловить рыбу на блесну цикада

Для ловли щуки, окуня, сома, судака и жереха на спиннинг рыбаками часто используется оригинальная разновидность колебалки. Это блесна-цикада, которая ценится за полетные свойства, хорошую уловистость и эффектные колебания в воде. В магазине Condor fishing она доступна в разных цветах.

Описание блесны

Выполнена из пластика и металла: стали, латуни, бронзы, алюминия в виде крылатого насекомого или рыбки с двумя-тремя крючками. Своеобразно шумит и активно ведет себя в воде, чем привлекает хищника. Вес изделия — до 26 г, рабочая глубина — от 1 до 20 м. Рыбаки отмечают, что благодаря отличной полетности блесны, ее удобно использовать для разведки места клева. Такая приманка подходит для ловли в любое время года на стоячих водоемах и с быстрым течением, в речных ямах, на бровках и в отвес с лодки.

Цикаду или по-другому «бледбейт» изобрели в Северной Америке в 50-х гг. Блесна своей естественной игрой буквально «выкашивала» рыбу, за что в ряде штатов была отнесена к браконьерской.

Разновидности приманки-цикады

Цикады выпускают разных конфигураций. Отличаются приманки не только по материалу, цвету, размеру, но и конструктивно — бывают с одним, двумя, тремя отверстиями, выпуклые, вогнутые и т. д.

Виды блесен:

Вертушка — вращающаяся приманка, предназначенная для рыбалки на мелких хищников. Миниатюрная по весу и форме. Колебалка — вогнуто-выпуклая приманка с передним отверстием. Создает колебания в воде. Девон — вращающаяся цикада с несколькими продольными отверстиями. Подходит для ловли жереха.

По весу блесна разделяют на:

сверхлегкие — до 3 г;

легкие — до 7 г;

средние — до 17 г;

тяжелые — больше 17 г.

Колебания приманки зависят от количества и расположения отверстий в блесне.

Отверстие в хвосте дает широкую игру и свободу действий по горизонтали. Среднее положение обеспечивает плавность в падении и движении.

Модели с одним отверстием и двумя тройниками в виде коромысла предназначены для вертикальной проводки. Такая блесна хорошо вибрирует и далеко летит.

Три отверстия в приманке позволяют рыбаку менять скорость погружения и игру за счет смены центра тяжести.

Как ловить спиннингом на блесну-цикаду

Цикада — универсальная приманка для начинающих и продвинутых рыбаков. Новичок легко освоит технику лова на блесну, а после сможет проводить с ней уже свои эксперименты. Полетные характеристики, устойчивость при погружении и подъеме, вариативность проводки открывают возможности для увлекательной рыбалки.

Техники проводки цикады:

Волнообразная — после заброса блесны начинают плавную подмотку с паузами. В это время удилище следует придерживать — приманка будет играть, совершая равномерные синусоидальные движения. Твичинговая — рывковая проводка, которая хороша в использовании на мелководье с быстрым течением. Ступенчатая — блесна опускается на дно, затем слегка всплывает и снова опускается. После кратковременной паузы опять поднимается как будто по ступенькам и так далее. Такой способ подходит для зимнего лова и рыбалки с лодки.

Для ловли в неглубоких водоемах лучше использовать цикады с мелким рабочим заглублением, чтобы блесна не цеплялась за растительность и коряги. Спиннинг для такой блесны подойдет средний или легкий с длиной лески 100 м.

Для рыбалки в мутной воде стоит выбрать приманку золотистого цвета, в более чистой и на мелководье — серебристого.

Цикаду перед первым применением советуют протестировать в ванне. Играет и вибрирует приманка оригинально. Хищник не может устоять перед такой добычей. Но для создания безупречной проводки понадобится сноровка. Забрасывать блесну в водоем также следует осторожно — у неопытного рыбака леска легко может спутаться с тройником.