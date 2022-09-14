Как купить Ethereum (ETH) пошаговое руководство

За всю, хоть и недлинную, историю развития цифрового рынка лидером всегда был и до сих пор остается Биткоин – надежная криптовалюта первого поколения, суть и функционал которой почти не поменялись за годы существования.

Однако некоторые участники сообщества полагали, что технология блокчейна способна не только на свободное от банков и государства хранение и перевод средств, но еще и на выполнение других, более сложных функций. Одним из таких инициативных блокчейн-пользователей стал Виталик Бутерин – канадско-российский программист, создавший в 2013 году Ethereum: читайте в этой статье о криптоплатформе второго поколения и ее функционале.

Что такое Ethereum

Ethereum – платформа, созданная на основе идеи блокчейна и используемая для формирования децентрализованных онлайн-сервисов и смарт-контрактов. Родной криптовалютой площадки является Ether («эфир» или ETH).

Именно смарт-контракты составляют главное отличие этой криптоплощадки от Биткоина. Это встроенная в блокчейн часть программного кода, в которой прописаны определенные условия. При их выполнении реализуется транзакция. По своей сути смарт-контракты похожи на юридические договоры, только реализуемые в цифровой среде: отличие заключается в том, что исполнение условий гарантируется не судебной системой, а компьютерной программой. Таким образом, от простой идеи независимых от государства денег, реализуемой Биткоином, создатели Ethereum пришли к целой независимой экономической системе.

Смарт-контракты используются для самых разных финансовых операций, затрагивая сферы управления собственностью, страхования, кредитования и т.д. Поддержка рабочего состояния площадки Ethereum происходит за счет майнинга токенов ETH (добычи криптовалюты с помощью десятков тысяч компьютеров, подключенных к сети Этериум по всему миру).

Руководство по покупке ETH

По статистике чаще всего покупка ETH, LTC https://www.aax.com/ru–RU/crypto/litecoin/, BTC и других монет происходит на криптовалютных биржах. Несмотря на наличие комиссий, сложный для новичков интерфейс и обязательную регистрацию, эти площадки гарантируют самый выгодный курс, пользовательский контроль его динамичности, высокую защиту от утечки данных и безопасность транзакций, а также широкий функционал. Одним из самых популярных биржевых криптосервисов является биржа AAX.

Для выполнения транзакций и использования других возможностей на бирже необходимо зарегистрироваться, согласиться с условиями и политикой конфиденциальности и подтвердить почту или телефон. Для безопасности использования сервиса рекомендуется перейти в раздел «Настройки безопасности» и выбрать необходимые опции, а также пройти хотя бы один уровень верификации.

Для начала торговли необходимо пополнить счет банковским переводом или другим способом. Для этого нужно зайти в раздел «Кошелек», далее в «Фиат счет» и нажать «Пополнить» около нужной валюты. Таким образом, криптовалюту можно будет купить за рубли или любые другие фиатные монеты.

Кроме этого на бирже AAX существует раздел «Быстрая покупка и продажа», позволяющий купить с карты необходимый объем ETH.

Биржа позволяет торговать криптовалютой на спотовом или фьючерсном рынках, P2P-рынке, а также открывает возможности получения пассивного дохода путем сэйвинга и DeFi-майнинга.

Где купить криптовалюту Этериум

Блокчейн-биржи – не единственные сервисы, предоставляющие доступ к торговле и другим финансовым операциям с криптомонетой системы Этериум. Также можно воспользоваться следующими площадками: