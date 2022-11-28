Как действовать, чтобы вас не обманывали оптовые поставщики детской обуви?

Магазины, где продается детская обувь, могут существенно отличаться по размеру, ассортименту, целевой аудитории, местоположению и уровню цен.

Но каждый из них нуждается в одном или нескольких поставщиках, обеспечивающих новыми товарами, которые потом выкладываются на прилавки и приносят собственникам бизнеса доход. Поиск надежного партнера иногда требует немалых усилий и времени, но отыскать хорошую компанию, предлагающую дутики, босоножки, кеды, шлепанцы или мокасины детские оптом, это только половина дела. Не менее важно наладить отношения таким образом, чтобы:

не пришлось переплачивать;

удавалось быстрее, чем конкуренты, получать новинки;

не пришлось долго ждать отгрузки и доставки;

риск брака был минимальным, а в случае его выявления можно было легко и быстро организовать возврат;

финансовые моменты удавалось решать в дистанционном режиме;

не было каких-либо скрытых платежей;

при получении товара не возникало претензий по поводу комплектации и качества;

можно было оплачивать покупки удобным способом;

фактические характеристики и внешний вид изделий стопроцентно совпадали с теми, что указываются в виртуальном каталоге.

Правила, которых нужно придерживаться во взаимоотношениях с поставщиками

И для оптового поставщика, и для розничного магазина практичнее и экономичнее сотрудничать на постоянной основе. То есть, если владелец торговой точки выбирает партнера, то в дальнейшем он продолжает с ним сотрудничать, если только не будет каких-то конфликтов. При этом каждая их сторон защищает собственные интересы. Продавец нацелен продать как можно больший объем и наладить системные поставки, а покупатель – получить оптимальное соотношение цены и качества с гарантией оперативности доставки. Вот несколько простых советов, следуя которым вы сможете оптимизировать пополнение ассортимента своего обувного магазина: