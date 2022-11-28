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Как действовать, чтобы вас не обманывали оптовые поставщики детской обуви?

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Как действовать, чтобы вас не обманывали оптовые поставщики детской обуви?

Магазины, где продается детская обувь, могут существенно отличаться по размеру, ассортименту, целевой аудитории, местоположению и уровню цен.

Но каждый из них нуждается в одном или нескольких поставщиках, обеспечивающих новыми товарами, которые потом выкладываются на прилавки и приносят собственникам бизнеса доход. Поиск надежного партнера иногда требует немалых усилий и времени, но отыскать хорошую компанию, предлагающую дутики, босоножки, кеды, шлепанцы или мокасины детские оптом, это только половина дела. Не менее важно наладить отношения таким образом, чтобы:

  • не пришлось переплачивать;
  • удавалось быстрее, чем конкуренты, получать новинки;
  • не пришлось долго ждать отгрузки и доставки;
  • риск брака был минимальным, а в случае его выявления можно было легко и быстро организовать возврат;
  • финансовые моменты удавалось решать в дистанционном режиме;
  • не было каких-либо скрытых платежей;
  • при получении товара не возникало претензий по поводу комплектации и качества;
  • можно было оплачивать покупки удобным способом;
  • фактические характеристики и внешний вид изделий стопроцентно совпадали с теми, что указываются в виртуальном каталоге.

Правила, которых нужно придерживаться во взаимоотношениях с поставщиками

И для оптового поставщика, и для розничного магазина практичнее и экономичнее сотрудничать на постоянной основе. То есть, если владелец торговой точки выбирает партнера, то в дальнейшем он продолжает с ним сотрудничать, если только не будет каких-то конфликтов. При этом каждая их сторон защищает собственные интересы. Продавец нацелен продать как можно больший объем и наладить системные поставки, а покупатель – получить оптимальное соотношение цены и качества с гарантией оперативности доставки. Вот несколько простых советов, следуя которым вы сможете оптимизировать пополнение ассортимента своего обувного магазина:

  1. До первого обращения к поставщику внимательно изучайте его сайт, в особенности условия доставки и оплаты. Это займет время, но зато вы будете уверены в том, что партнер вам подходит.
  2. Проанализируйте каталог, чтобы понять, какие позиции вам действительно необходимы с учетом потребностей целевой аудитории. Даже если поставщик потом будет предлагать какие-то товары с дополнительными скидками, вы сможете сразу отказаться, поскольку будете знать, что данные изделия продать не получится.
  3. Будьте предельно осторожными, заказывая акционные товары. Часто это продукция из старых коллекций, которая вряд ли придется по вкусу модникам и модницам. Исключение составляют классические модели и некоторые виды детской обуви, которые всегда в тренде.
  4. Согласовывайте до мельчайших деталей условия поставки. Значение имеют сроки, информирование об отправке, несение ответственности за несвоевременную отгрузку, номенклатура и т.д.
  5. Отправляйте поставщику официальную претензию, если он нарушает условия контракта.

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