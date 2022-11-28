Как действовать, чтобы вас не обманывали оптовые поставщики детской обуви?

Магазины, где продается детская обувь, могут существенно отличаться по размеру, ассортименту, целевой аудитории, местоположению и уровню цен.
Но каждый из них нуждается в одном или нескольких поставщиках, обеспечивающих новыми товарами, которые потом выкладываются на прилавки и приносят собственникам бизнеса доход. Поиск надежного партнера иногда требует немалых усилий и времени, но отыскать хорошую компанию, предлагающую дутики, босоножки, кеды, шлепанцы или мокасины детские оптом, это только половина дела. Не менее важно наладить отношения таким образом, чтобы:
- не пришлось переплачивать;
- удавалось быстрее, чем конкуренты, получать новинки;
- не пришлось долго ждать отгрузки и доставки;
- риск брака был минимальным, а в случае его выявления можно было легко и быстро организовать возврат;
- финансовые моменты удавалось решать в дистанционном режиме;
- не было каких-либо скрытых платежей;
- при получении товара не возникало претензий по поводу комплектации и качества;
- можно было оплачивать покупки удобным способом;
- фактические характеристики и внешний вид изделий стопроцентно совпадали с теми, что указываются в виртуальном каталоге.
Правила, которых нужно придерживаться во взаимоотношениях с поставщиками
И для оптового поставщика, и для розничного магазина практичнее и экономичнее сотрудничать на постоянной основе. То есть, если владелец торговой точки выбирает партнера, то в дальнейшем он продолжает с ним сотрудничать, если только не будет каких-то конфликтов. При этом каждая их сторон защищает собственные интересы. Продавец нацелен продать как можно больший объем и наладить системные поставки, а покупатель – получить оптимальное соотношение цены и качества с гарантией оперативности доставки. Вот несколько простых советов, следуя которым вы сможете оптимизировать пополнение ассортимента своего обувного магазина:
- До первого обращения к поставщику внимательно изучайте его сайт, в особенности условия доставки и оплаты. Это займет время, но зато вы будете уверены в том, что партнер вам подходит.
- Проанализируйте каталог, чтобы понять, какие позиции вам действительно необходимы с учетом потребностей целевой аудитории. Даже если поставщик потом будет предлагать какие-то товары с дополнительными скидками, вы сможете сразу отказаться, поскольку будете знать, что данные изделия продать не получится.
- Будьте предельно осторожными, заказывая акционные товары. Часто это продукция из старых коллекций, которая вряд ли придется по вкусу модникам и модницам. Исключение составляют классические модели и некоторые виды детской обуви, которые всегда в тренде.
- Согласовывайте до мельчайших деталей условия поставки. Значение имеют сроки, информирование об отправке, несение ответственности за несвоевременную отгрузку, номенклатура и т.д.
- Отправляйте поставщику официальную претензию, если он нарушает условия контракта.