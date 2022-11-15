Iphone 13 Pro Max – насколько он хорош

Компания Еппл каждый раз презентует широкую линейку моделей, как минимум три версии. Это обусловлено близостью к покупателям – предложение сформировано как для людей, желающих получить базовые возможности, так и для тех, кто готов потратиться на максимальную комплектацию. Так чем же версия 13 Про Макс превосходит базовую 13, разберемся далее.

Процессор и батарея

Уже на этапе сравнения времени автономной работы заметна значительная разница – 19 и 28 часов воспроизведения видео. Этот показатель можно смело удвоить для обычного использования смартфона, так что Айфон 13 Про Макс способен работать несколько суток без подзарядки.

Аккумулятор везде литий-ионный, который признан одним из самых эффективных. Apple решил не размениваться на новые модификации, пока их достаточно не проверят другие марки. Здесь используют ряд дополнительных возможностей:

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На процессоре производитель не экономил, поэтому все варианты имеют чип A15 Bionic. Он позже будет использоваться и на новейшей 14 линейке, кроме моделей Про, где применен уже А16. Процессор шестиядерный, где 2 ядра остаются центральными, а еще 4 отвечают за ускорение и оптимизацию работы.

В это помогает и технология Neural Engine, которая позиционируется в роли искусственного интеллекта. Нейронный процессор имеет 16 ядер и значительно ускоряет взаимодействие между элементами. Графика представлена 4-мя ядрами, чего вполне достаточно для отображения самых «тяжелых» и детализированных игр, но в Максе их уже 5.

Экран и фото

Дисплей в моделях используют одинаковый – Super Retina XDR1, но отличается диагональ – 6,1 дюйма против 6,7. Его хвалят за расширенный диапазон цветов, в том числе удивительно глубокий черный и чистые оттенки белого. Органические светодиоды передают изображения высокой четкости. Разрешение в усиленной модели немного больше, но критических отличий незаметно.

В камерах уже заметна значительная разница. Отмечают следующие моменты:

Наличие телефото (третьей основной камеры) на Про Макс. Диафрагма имеет разную чувствительность, что явно видно на фото. Оптический зум в 2 и 6 раз, цифровой соответственно в 5 и 15. Наличие ProRes, Макросъемки и покадровой для видео в Макс. Видео через фронтальную камеру с качеством 4K (только Pro Max).

Также в базовой комплектации отсутствуют режимы «Ночной портретный», «Макрофотосъемка» и Apple ProRAW.

Основные опции (связь)

По мобильному и другим видам связи разницы практически нет. Оба смартфона поддерживают одинаковые современные форматы, включая GSM/EDGE, Wi‑Fi, Bluetooth 5.0, NFC. Присутствует специальный чип сверхширокополосной связи для ориентировки в пространстве. Выбор технологий соединения вообще максимально большой.

Обе версии поддерживают мобильный интернет 5G и дополнены функцией супербыстрого подключения. Можно проводить видеовызовы по мобильному и обычному интернету с высоким качеством изображения. Сим-карты поддерживаются модификаций eSIM и nano-SIM.

Из дополнительных функций следует отметить сканер LiDAR в версии Макс. Он помогает создавать трехмерный образ «сцены» и работает вместе с камерами для обработки данных окружающей среды. Также можно настроить сигнал SOS и позаботиться о безопасности с помощью Face ID.