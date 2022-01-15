Інтернет Pin Up casino – еталон онлайн гемблінгу України

Онлайн казино Пін Ап одним із перших в Україні отримало ліцензію на діяльність весною 2021 року. З тих пір розпочався новий етап сходження зірки бренду на вітчизняному ринку гемблінгу.

Своїм завдання ігровий заклад вважає не лише надання послуг українським гравцям, але підвищення стандартів якості обслуговування в індустрії азартних ігор. Популярність pin up casino серед гемблерів підтверджує, що майданчик дійсно відповідає найвищим стандартам якості та ретельно виконує вся свої забов’язання.

Найширший асортимент розваг Пін Ап

Перше на що звертають увагу відвідувачі казино – безпрецедентно великий вибір азартних ігор. Тут можна побачити і карткові ігри з живим дилером, і TV-ігри і турніри з солідними призовими фондами. Прихильникам більш традиційних азартних розваг казино пропонує зіграти у слоти. Ігрових автоматів налічується біля 2 тисяч, тому щось цікаве тут знайде для себе кожен. Рейтинг найпопулярніших ігрових автоматів очолюють:

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Але й це ще не все. Кожен має можливість спробувати вдачу у лотереї та поборотись за свою частину великого кушу. Призові фонди можуть сягати декількох мільйонів гривень, які розподіляються між сотнями гравців на пропорційній основі. Тут ніколи не буває нудно. Завжди знайдеться гра для будь-якого користувача зі своїми потребами. Гральний онлайн майданчик вражає своїм асортиментом ігор та можливістями для фінансового росту.

Програма лояльності та бонуси для відвідувачів Пін Ап

Всі гравці мають можливість отримати внутрішню валюту казино (пінкоїни) за виконання різноманітних завдань (поповнення депозиту, заповнення профілю, реєстрація і т.д.). Отримавши від закладу 25000 пінкоїнів гравець отримує статус «Повелителя азарту» в програмі лояльності. Цей статус дає можливість обмінювати коїни на гривні на максимально вигідних умовах. Окрім того, гравець має можливість отримувати інші заохочення т фріспіни. Але в казино і без цього вистачає бонусів: свої заохочення можна отримати за відповіді на питання вікторини, гру на автоматах та інше.

Онлайн казино Пін Ап не збирається зупинятись на досягнутому. Заклад планує розширювати свою клієнтську базу та активно просувати власний бренд на українському ринку. Такими темпами він має всі шанси стати абсолютним лідером симпатій гемблерів та найулюбленішим онлайн казино України.