Игровая стратегия – залог успешной игры в казино

Встреча главного редактора TopKasynoOnline с игроками Беларуси

Январь 2022 года, Минск

Несколько недель назад, главный редактор крупного польского ресурса о онлайн-казино посетил Республику Беларусь, где в рамках встречи с заядлыми игроками рассказал об эффективных игровых стратегиях и своём популярном проекте.

Как заявил Милан Рабшски, его сайт предоставляет десятки игр для игроков Польши и подробно описывает разные методы вывода валюты и оплаты: Blik, Przelewy24, Paysafecard, Bitcoin, Ecopayz. Универсальный источник информации о казино, принимающих игроков из Польши.

Встреча была организована в Минске в одном из крупных бизнес-центров, пришли туда несколько десятков человек. Несколько игроков также рассказали о своих стратегиях и хитростях. По соображениям конфиденциальности все имена были изменены.

Первый игрок, Андрей, завёл разговор о способах выиграть в онлайн автоматы, сославшись на свои собственные неудачи и неумение правильно распоряжаться деньгами. Милан ответил ему, что в слотах нет единой выигрышной стратегии, гарантирующей успех в даже в трети случаев из ста они являются одними из самых неподконтрольных игроку вещей игроку, но способы максимизации шансов выигрыша всё равно есть: “Если избегать сложной математики, то вся суть сводится к тому, чтобы найти нужный автомат и правильно увеличивать свою ставку. В нём должно быть ровно три барабана и, желательно, больше одной выигрышной линии. Не стоит также пытаться найти какие-либо закономерности и пытаться строить стратегии исходя из них. В большинстве случаев действия автомата в онлайн-казино определяются генератором псевдослучайных чисел, в теории иногда его можно попытаться предугадать. Но лишь для того, чтобы понять, какое конкретно ПО и с какими предустановками работает в этом слоте, требуется быть специалистом по кибербезопасности и иметь степень по криптографии. Для взлома же нужно знать время запуска автомата с точностью до тысячных секунды.”

Закончив с ответом на вопрос, Рабшски, который представляет польский TopKasynoOnline.com , попросил остальных людей в зале описать, какие стратегии в казино они используют. Собрав несколько ответов, он выделил интереснейший из них и подробно на него ответил. “Как вы слышали, Илья сказал, что он любит играть в блекджек и рулетку, имея опыт игры уже чуть больше одного года, хоть и появляется в минских казино не так уж и часто. Добавил бы, что это уже опытный игрок. Я выбрал его ответ, потому что смогу здесь объяснить на его примере математику и конкретные приемы игры. Илья не применял в рулетке одной стратегии и смешивал их в течении одной игры, поэтому и снижалась его эффективность. Скажу сразу: получить преимущество над казино и увеличить математическое ожидание случайной величины можно лишь в блэкджеке, но не в рулетке, как предполагал Илья. Рулетка устроена таким образом, что имеет три возможных результата при выборе из двух в ставке на красное или чёрное, например. Зеро снижает вероятность победы до 49 процентов, но выплачивается лишь двойная сумма выигрыша без какой-либо надбавки сверху. Да, рулетка хороша тем, что при соблюдении стратегий в краткосрочной перспективе можно выиграть неплохую сумму, но уже через несколько сотен игр вы заметите, что ваши деньги заметно так уменьшились. Надеюсь, я понятно объяснил.”

Закончив с ответами на отзывы игроков, автор TopKasynoOnline подготовил презентацию с основными стратегиями игры в блекджек. Главная стратегия игры так и называется: базовая стратегия (basic strategy). Она была придумана в середине 50 годов 20 века четырьмя людьми из американской армии: Роджером Болдуином, Уилбиртом Кэнти, Гербертом Мэйзлом и Джеймсом Макдермотом. Они вручную рассчитали её ещё на аналоговой армейской счётной машине за восемнадцать месяцев, опубликовал результаты сначала в научном статистическом журнале (работа осталась почти никем не замеченной), а потом выпустив собственную книгу с подробнейшем рассказом о стратегии “Playing Blackjack to Win”, она почти моментально стала массовым чтивом для игроков. Возможно, раньше них первым до это стратегии дошёл известный математик и физик Джесс Айра Маркум, но он держал в тайне свои расчёты и наработки, будучи профессиональным и успешным игроком в блэкджек. Уволившись из строительной компании, он наиграл крупную сумму денег. Маркуму даже дали запрет на игру несколько казино в разных странах, к концу жизни уже почти повсеместный.

Вариантов базовой стратегии на самом деле очень много, столько же, сколько и вариантов правил самой вышеупомянутой карточной игры, почти несколько сотен. Существует лишь немногим меньшее инструментов для самостоятельного расчёта: мобильные приложения, калькуляторы и сотни упоминаний в литературе по блекджеку, от очень точных и подробных, до какого-то бреда.

Все основные базовые стратегии делят на две большие группы: тотально-зависимые и композитно зависимые. Тотальная не учитывает сами карты в руке, только сумму. Композитные более сложные: учитываются все карты. Но вся задача базовой стратегии состоит в нахождении оптимального решения сложившейся ситуации игроком. В некоторых правилах следование базовой стратегии может увеличить математическое ожидание до положительных долей процента. Решение игрока зависит от двух параметров: от суммы на руке игрока и дилера. В соответствии с теорией игр, из одного такого начального положения вещей существует лишь один наилучший исход, и базовая стратегия находит его. Такие оптимальные решения сводятся в таблицу и выучиваются. В результате, смысл игры кончается тем, что нужно следовать этой таблице. Их можно купить или распечатать самому. Базовая стратегия не просто так называется: это, по сути, основа всей рациональной игры в блекджек. Именно на её основе вырабатываются и остальные стратегии. Рабшски заявил, что в Интернете, и на его сайте в частности, есть всё необходимое для обучения этой стратегии и блекджеку вообще, а концепцией и основополагающей сутью TopKasynoOnline является “Stworzony przez Polaków dla Polaków”, “Создано от поляков для поляков.” Он подразумевает за собой максимальную пользу для поляка.

Подводя итоги небольшой встречи, Милан Рабшски провёл с игроками Беларуси небольшой мозговой штурм по поводу лучших стратегий для ставок. По коллективному мнению, сложившегося за время встречи, лучшими стратегии игры находятся в тех играх, где степень влияния игрока на игру больше всего и можно взаимодействовать с другими игроками: карточные игры как покер и блекджек, и в меньшей степени рулетка и именно там можно заработать за счёт своих знаний и математических навыков, и хороший игрок сможет уйти в плюс.

Цитаты игроков о прошедшем мероприятии.

Илья: мне понравились ответы на вопросы, но следовало добавить чуть больше про рулетку.

Анатолий: мне не особо интересна тема стратегий в казино, но теперь я начну их использовать.

Ольга: мы с мужем иногда играем в блекджек. Милан подбил нас на прочтение пары книжек по игре.

В конце давайте больше расскажем о TopKasynoOnline. Их полный адрес: ул. Złota 59, 00-120 Варшава; проект уже очень развит и записал несколько подкастов о мире онлайн-казино: topkasynoonline.buzzsprout.com. Связаться можно по телефону +48 22 595 14 00 (менеджер сайта), либо через электронную почту topkasynoonline@gmail.com.

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