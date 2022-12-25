Які меблі сьогодні найбільш популярні в Україні?

Облаштування будь-якої кімнати є досить клопітким процесом. Необхідно наповнити приміщення функціоналом, залежно від його типу та наших потреб, а також подбати про гармонійність обстановки з точки зору естетики. Меблювання має вирішальне значення в даному процесі.

Меблі забезпечують основний функціонал у кімнаті та формують дизайн інтер’єру. Завдяки їм можна зонувати приміщення, створюючи різні функціональні ділянки (для відпочинку, зберігання речей, сну, приготування їжі тощо).

Які меблі сьогодні можна купити?

Меблювання як нішу можна умовно поділити на 2 напрямки – побутове та офісне. Побутові меблі орієнтовані на облаштування житла. Вони мають функціональне та стилістичне оформлення, що підходить для розташування у вітальні, передпокої, дитячій кімнаті, кухні та спальні.

Офісне меблювання більш орієнтоване на офіційного типу приміщення. Зазвичай це лаконічного дизайну конструкції з явним акцентом на функціональній складовій. Детально роздивитися, як виглядають сучасні меблі всіх категорій можна за посиланням нижче.

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Які меблі найчастіше купують українці?

Меблі є досить варіативною товарною нішею. Загалом є як універсальні вироби (дивани, шафи, гарнітури), які необхідні всім і кожному, так і моделі, орієнтовані на певну цільову аудиторію (двоспальні ліжка, дитячі меблі, офісні рішення).

Загальний перелік популярних на ринку меблів включає:

корпусні меблі для дому – шафи та шафи-купе, тумби, комоди, ліжка, стінки для вітальні, кухонні гарнітури, столи та стільці, комплекти для передпокою, дитячі меблі тощо;

м’які меблі для дому – дивани (прямі та кутові) та крісла, а також пуфи та безкаркасні вироби для відпочинку та декорування інтер’єру;

меблі для офісу – офісні шафи, тумби, столи, стільці та крісла, в тому числі меблі для керівної ланки та приміщень нарад.

Найпопулярнішою нішею є, звичайно, побутові меблі. М’які дивани та зручні ліжка, функціональні кухні в комплекті та представницькі гарнітури для вітальні, компактні модульні передпокої та готові дитячі кімнати – все це сьогодні в тренді, адже такі вироби поєднують у собі відмінний функціонал та чудовий зовнішній вигляд.

На закінчення

Завдяки вітчизняному ринку для кожного з нас є доступним великий асортимент меблевих виробів, які здатні перетворити оселю в комфортабельне сучасне житло, а офісну зону – у функціональне та затишне місце для роботи.