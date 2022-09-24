Як приймати Корвалмент

Корвалмент — незмінна класика як серед рекомендацій лікарів, так і для самостійного вживанням пацієнтами при серцевих болях. Цей препарат можна замовити в інтернет-аптеці «Здравица» за доступною ціною. У цій статті ми розберемося, чим Корвалмент заслужив таку популярність протягом багатьох років, і за яких патологій його слід вживати.

Склад та ефективність препарату

Корвалмент — унікальний препарат, який поєднує традиційний народний спосіб лікування з передовими фармацевтичними технологіями. До складу таблеток входить розчин ментолу ізовалеріанової кислоти, який стимулює роботу дихального центру, пригнічує блювотний рефлекс, діє на кровоносну систему та заспокоює нервову. Ізовалеріанова кислота також знімає емоційну напругу. Завдяки ментолу препарат має приємний смак і його можна приймати без додаткового запивання водою. Корвалмент є досить безпечним препаратом. Він дозволений пацієнтам з цукровим діабетом, а також при рекомендації лікаря, його можна вживати вагітним і жінкам, що годують. Корвалмент діє через кілька хвилин і дуже ефективний при легких нападах стенокардії. Крім полегшення серцевого болю, препарат рекомендований при головному болю. Саме поєднання швидкої ефективності, невисокої вартості та повної безпеки зробило Корвалмент народним улюбленцем.

Корвалмент чи валідол?

Корвалмент і Валідол – це препарати зі схожим складом. Обидва мають седативну дію і застосовуються для усунення легкої форми стенокардії. У цих препаратів аналогічний склад, але з різницею у дозуванні: у Валідолу 60мг таблетованої форми, а у Корвалмента – 100мг у вигляді желатинових капсул. Завдяки цьому, Корвалмент легко розчиняється і надає терапевтичний ефект швидше. Плюс до всього, високе дозування забезпечує більш стійкий ефект, на відміну від Валідолу. Обидва застосовуються як серцеві препарати, що розширюють судини з наданням заспокійливої дії. Роздрібна ціна Корвалменту трохи вища за Валідол, тому вибір між цими засобами вельми індивідуальний.

Протипоказання до Корвалменту

Завдяки своєму натуральному складу, Корвалмент вважається дуже безпечним препаратом. Однак, як і всі ліки, він має певні протипоказання. До них належать: підвищена чутливість до компонентів, які можуть спричинити алергічну реакцію, інфаркт, порушення мозкового кровообігу, гіпертонія. Також корвалмент протипоказаний при тяжких нападах стенокардії. Не рекомендований для вживання дітям.