Як продовжити термін експлуатації ноутбука – 9 секретів

Хороший ноутбук коштує чималих грошей, а більшість відповідальних користувачів дбайливо ставиться до дорогої техніки. Але не всі знають, як саме треба поводитися з пристроєм, щоб продовжити його працездатність.

У нашій статті ми дамо вам кілька корисних порад щодо експлуатації сучасних ноутбуків, завдяки яким ваш улюблений прилад буде працювати довго та продуктивно.

1. Температура у приміщенні

Сучасна компʼютерна техніка погано пристосована до різких перепадів температури й тривалого перебування у екстремальних умовах. Не бажано також тримати свій ноутбук в умовах підвищеної вологості. Помірні температурні показники та достатньо сухе приміщення – ось головні умови для коректної роботи апаратної частини приладу. Вмикайте у спеку вентилятор, щоб не перегріти термопасту. Якщо ви занесли ноутбук у приміщення з морозу, не вмикайте його відразу, заждіть 30-40 хвилин, поки він трохи не зігріється.

2. Стабільна напруга

Перепади напруги у мережі погано впливають на будь-яке електричне обладнання. Особливо від стрибків напруги страждають найсучасніші прилади з сенсорним управлінням та цифрова техніка. Якщо існує вірогідність перепаду напруги під час заряджання ноутбука або якщо ви працюєте підключеним до мережі, використовуйте стабілізатор напруги.

3. Рівна поверхня

Працювати, тримаючи ноутбук на колінах або поклавши його на диван, – погана думка. У такому становищі існує ризик перегріву техніки. Розміщуйте ноутбук на максимально рівній поверхні.

4. Відключення від зарядного пристрою

Не тримайте прилад у режимі постійного зарядження. З часом контролери акумуляторної батареї виходять з ладу, і тоді надлишок заряду може пошкодити акумулятор.

5. Коректне відкриття

Відкривайте ноутбук, тримаючи кришку біля її центру. Якщо ви будете занадто часто смикати краї екрана, можна вивести з ладу поворотні механізми.

6. Спеціальна сумка

Якщо ви носите ноутбук з собою, особливо в холодну погоду, використовуйте спеціальну сумку-переноску. Не носіть пристрій в поліетиленовому пакеті та уникайте транспортування тендітних девайсів у звичайних сумках та рюкзаках. Спеціальна сумка захищає пристрій від низької температури та від механічних пошкоджень корпусу.

7. Кофе та бутерброди – тільки за обіднім столом!

За даними статистики великий відсоток пошкоджень є наслідком прийому їжі або напоїв за ноутбуком. Один необережний рух – і прилад вимагатиме коштовного ремонту. У гіршому випадку ноутбук може стати неремонтопридатним, або вартість заміни окремих елемнітів буде приблизно дорівнювати вартості нового ноутбука.

8. Без трясіння та вібрації

Як і будь-який механізм, ноутбук погано пристосований до коливань та вібрації. Намагайтеся уникати подібних обставин для свого портативного компʼютера.

9. Антивірусні програми

Використання антивірусів допомагає зберегти продуктивність ноутбуків. Деякі з сучасних програм не тільки перешкоджають несанкціонованому скачуванню шкідливих файлів, а й слідкують за своєчасним очищенням жорстокго диску від зайвих, давно не використованних утиліт.