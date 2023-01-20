Як правильно вибирати диван?

Використання м’яких меблів є запорукою затишку та комфорту у приміщенні, а справжнім уособленням даної ніші є, звичайно, диван.

Сучасний ринок пропонує безліч варіантів подібних меблів, в тому числі популярні дивани-трансформери. Можна підібрати виріб будь-якої конструкції, функціонального наповнення та дизайну, а також з урахуванням цінового фактора. Більш детально про вибір диванів в Україні розглянемо в даному матеріалі.

Основні критерії вибору

Загалом купити диван сьогодні не є проблемою. Хороший приклад – ресурс https://ddn.ua/ua/divany.html, який демонструє чудовий вибір, різноманіття моделей та цінову гнучкість.

Вибираючи м’які меблі, слід враховувати 3 аспекти – практичний, естетичний та функціональний. В цьому розрізі можна виокремити наступні характеристики, які напряму впливають на вибір дивану:

габарити – розміри конструкції мають відповідати параметрам приміщення (як в складеному стані, так і в розкладеному) та очікуванням користувачів (кількість і розмір посадкових/спальних місць);

форма та конструкція – з точки зору геометрії дивани бувають 2-х форматів (прямі та кутові), кожен зі своїми взаємними перевагами та недоліками, плюс на ринку присутні модульні конструкції;

призначення – мається на увазі орієнтація дивану на розташування в приміщенні того чи іншого типу (є моделі, що декоративно та функціонально відповідають приміщенню вітальні, кухні, дитячої або взагалі призначені суто для офісної зони);

система трансформації – найпопулярніший критерій вибору, оскільки від нього залежить тип та зручність розкладки дивану (найбільш популярними є моделі викатного типу та єврокнижка, а також системи трансформації дельфін, пума, акордеон, книжка, поворотного типу та інші);

матеріали та наповнення – корпусна основа дивану найчастіше виготовляється із дерева, ДСП або металокаркасу, а щодо наповнення, матрацна зона зазвичай представлена пружинним блоком Боннель або Змійка для бюджетних моделей, Pocket Spring або ППУ для більш статусних варіантів;

зовнішній вигляд – наявність м’якої зони та різноманіття параметрів оббивки робить диван цікавим з точки зору декоративності, адже можна підібрати виріб різного кольору, дизайну та стилю під відповідний інтер’єр.

На основі вищеназваних параметрів можна підібрати диван відповідних якостей та характеристик для будь-якого приміщення (вітальня, дитяча, кухня, офісна зона). Також слід враховувати фактор ціни, більшість інтернет-магазинів пропонують для цього відповідні опції сортування.