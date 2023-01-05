Як обрати іграшки для дітей

Іграшки оточують малюків від народження. Вони допомагають пізнавати світ, формують логічне мислення, розвивають дрібну моторику пальців. Ляльки, машинки, конструктори — які краще обрати іграшки для дітей? Якщо ви хочете зробити малюкові приємний сюрприз, врахуйте кілька ключових нюансів.

Стать дитини

Хлопчики цікавляться машинками, конструкторами. Дівчаткам подобаються ляльки, м’які іграшки. Однак є універсальні подарунки, які будуть цікаві дітям будь-якої статі. Під час вибору головне — врахувати характер малюка, його вподобання та інтереси.

Вік малюка

Великий асортимент іграшок, які пропонує ринок дитячих товарів, вражає:

0–6 місяців. Немовлята більшість часу проводять уві сні. Ближче до 4–5 місяців у деяких вже прорізаються перші зубки. В цей період можна подарувати прорізувачі зубів, цокотушки та брязкальця з рухомими деталями. Підійдуть іграшки-проектори, мобілі, що кріпляться до ліжечка.

6–12 місяців. Малюки в такому віці дуже активні. Обирайте для них іграшки, які «вміють» відповідати на певні дії. Гарним подарунком буде ігровий центр, ходунки, іграшки-каталки.

12–24 місяців. Діти цієї вікової категорії вже вміють ходити. Їм цікаво все, що відбувається навколо. Обирайте інтерактивні та іграшки, які розвивають логічне мислення, математичні та лінгвістичні здібності.

24–36 місяців. З двох років малюки починають повторювати все, що роблять дорослі. В цей час їм можна запропонувати іграшки, що імітують професії, настільні ігри, розвивальні центри.

Від 3 років. З трьох років у малюків уже є певні нахили, вподобання та інтереси. Можна придбати їм ігрові та набори для творчості, пластилін, ляльки, інтерактивні іграшки.

Від 6 років. Діти в такому віці цікавляться роботизованими забавками та іграшками-трансформерами, наборами для творчості.

Висока якість

Всі предмети, з якими контактує дитина, мають бути безпечними: не містити токсичних домішок, гострих країв, шорстких поверхонь. Краще обирайте продукцію перевірених брендів, які контролюють якість своїх товарів. Беззаперечними лідерами серед них можна вважати:

Chicco — відомий італійський бренд, якому не потрібна реклама. В асортименті виробника великий вибір товарів високої якості та преміального дизайну.

Stokke — компанія з Норвегії, що пропонує іграшки, які стимулюють розвиток та зближують малюків та батьків.

Baby Einstein — американський бренд, що випускає цікаві та корисні іграшки для дітей різного віку. Це продукція, що виховує маленьких геніїв з пелюшок.

Немає нічого зворушливішого, ніж щирі дитячі емоції. Обирайте гарні іграшки для подарунків — в інтернет-магазині Babyshop великий вибір товарі високої якості.