Какую посуду можно ставить в духовку и не испортить ее

В духовке используют ту посуду, в маркировке которой есть специальная пиктограмма — изображение кухонной плиты. На посуде для микроволновки изображен рисунок микроволновки. Перепутать невозможно, поэтому остается разобраться с тем, как быть, если значка нет.

Какая посуда подходит: общие правила

После того как посуду для приготовления помещают в духовку, ее температура начинает быстро меняться. Кастрюля или крышка может деформироваться или растрескиваться в процессе приготовления пищи, если создана из неподходящего материала.

Выбирают по трем критериям:

материал;

форма;

толщина стенок.

Емкость для приготовления тем лучше аккумулирует тепло, чем толще ее стенки. Сначала они нагреваются, накапливают тепло и постепенно отдают его продукту. Поэтому блюдо дольше сохраняется горячим и после отключения духовки какое-то время будет томиться. Средний размер стенки посуды составляет 0,6‒0,8 см. Чем больше толщина стенок, тем лучше, но желательно, чтобы крышка была одинаковой толщины.

Форма тоже учитывается кулинарами. От нее зависит равномерность разогрева блюда. Круглая предназначена для равномерного запекания. Прямоугольная создавалась для того, чтобы максимально использовать площадь духовки и приготовить больше продукта.

Материалы

Если вы купили миску или кастрюлю и не уверены, что она выдержит высокую температуру, то ориентируйтесь по материалу, из которого она изготовлена.

Виды материала:

Кастрюли из металла (чугун, нержавеющая сталь) долговечны и подходят лучше других. Хорошая чугунная посуда толстостенна. Изделия с небольшой толщиной металла на стенках хуже удерживают тепло внутри, но не повреждаются во время нахождения в духовке. Не используют в духовке только металлические кастрюли с деревянными или пластиковыми деталями. Жаропрочное стекло тоже не повреждается и выдерживает температуру до 175°C. У хозяйки могут быть на кухне противни и формы для выпечки из жаропрочного стекла. Керамика хорошо выдерживает жар, но если рисунок на форме для запекания или миске был нанесен после обжига, то помещение емкости в духовку приведет к отслаиванию краски. В остальном керамика останется цела и прослужит хозяйке еще долго. Посуда из стали или алюминиевого сплава не боится температуры, но ее тонкие стенки не обеспечивают равномерный прогрев. Поэтому рекомендуется применять в духовке тонкостенные противни, формы для пиццы, а сотейники выбирать из чугуна. Жаропрочный фарфор — самый молодой материал в списке. Он не боится температурного удара, но его нельзя охлаждать под водой, чтобы избежать растрескивания. Силикон — единственная разновидность жаропрочного пластика среди посуды для запекания. Он способен выдержать температуру до 260°C. Используется для приготовления выпечки. Ставят силиконовые формы на жесткую основу. Вынимают после того, как духовка полностью остынет.

Не пригодны для использования в духовках 3 типа материала: пластик, дерево и бумага. Изделие из дерева или бумаги может воспламениться и стать причиной пожара. Пластиковая посуда деформируется. Что касается стеклянной посуды, то применяется только жаропрочная.

Уход за посудой

После многих лет запекания продуктов теряется блеск кастрюль и противней. Чтобы вернуть им первоначальный, вид рекомендуют 3 основных способа обработки:

Нержавеющую сталь от пригара очищают пастой из перекиси водорода и пищевой соды. 1/4 стакана соды доводится перекисью до состояния густой пасты, которую наносят на кастрюлю на 1‒2 часа, а затем удаляют абразивной губкой. Алюминиевую обрабатывают смесью воды и белого уксуса в соотношении 50х50. Смесь доводят до кипения, остужают и наносят губкой. Промывают в мыльной воде. Стеклянную посуду чистят пищевой содой и моющим средством. Дно емкости покрывают моющим средством, а затем насыпают слой соды. Заливают горячей водой и оставляют на 15 минут. Протирают губкой.

Обязательно моют посуду для духовки после каждого приготовления пищи. Особое внимание уделяют местам возле ручек. Рекомендуется замачивать посуду перед чисткой для того, чтобы размягчить слой запекшегося жира.