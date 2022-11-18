Гериатрический пансионат «Жемчужина» — хоспис и уход за престарелыми

Все украинские семьи желают для своих родных, которые достигли почтенных лет, самых лучших условий для жизнедеятельности. В особенности это утверждение актуально для тех стариков, кто борется с неизлечимым онкологическим заболеванием и нуждается в особых условиях проживания.
Обратите свое внимание на то, что гериатрический пансионат «Жемчужина» — это хоспис и уход за престарелыми на самом высоком профессиональном уровне. Хронические патологии и те болезни, которые невозможно вылечить (к ним чаще всего относятся сахарный диабет, сосудистая деменция, болезнь Альцгеймера, паркинсонизм), требуют таких условий проживания и повседневного патронажного ухода, что в домашних стенах их предоставить практически невозможно. Именно тогда на помощь украинским семьям приходит частный дом престарелых, который специально сформирован для создания оптимального окружения и предоставления квалифицированного сервиса.
Что доступно постояльцам филиалов «Жемчужина» в городах Одесса и Кривой Рог?
- Во-первых, это круглосуточная опека — сиделки дежурят посменно, есть возможность индивидуального присутствия няни. Это очень ценно, так как пожилые люди нуждаются в постоянном контроле и помощи, а также в присутствии благожелательно настроенного собеседника.
- Во-вторых, это комфортное размещение в удобных комнатах с соседством не более 4-х человек, которые обычно находятся в одной возрастной категории и прекрасно ладят друг с другом.
- В-третьих, ежедневная влажная уборка и проветривание создают ту комфортную атмосферу, которая нужна ослабленным недугами организмам. Регулярные дезинфекция и бактерицидная обработка всех помещений, поверхностей и плоскостей оберегают гостей от вирусной инфекции.
- В-четвертых, ежедневные обходы старшей медсестры, невролога и терапевта поддерживают в постояльцах нужный тонус и настроение оказывать сопротивление негативной динамике многочисленных возрастных недугов.
- В-пятых, всем неизлечимо больным и членам их семей доступна паллиативная помощь, которая включает прием купирующих болевой синдром медикаментов и психологическую поддержку, помогающую пережить сложные обстоятельства.
- В-шестых, социальная адаптация стариков в кругу сверстников позволяет им начать новую страницу долгой жизни, наполненную уютом совместных вечеров, взаимными интересами и доверительными, задушевными беседами. На территории гериатрического пансионата оборудована садовая зона с небольшим прудом, дорожками, лавочками и беседкой, где постояльцам доступны ежедневные прогулки на свежем воздухе. Тем из гостей, кто ограничен в движении, персонал охотно оказывает физическую поддержку и составляет дружелюбную компанию для приятного времяпрепровождения.Все украинские семьи желают для своих родных, которые достигли почтенных лет, самых лучших условий для жизнедеятельности. В особенности это утверждение актуально для тех стариков, кто борется с неизлечимым онкологическим заболеванием и нуждается в особых условиях проживания. Обратите свое внимание на то, что гериатрический пансионат «Жемчужина» — это хоспис и уход за престарелыми на самом высоком профессиональном уровне. Хронические патологии и те болезни, которые невозможно вылечить (к ним чаще всего относятся сахарный диабет, сосудистая деменция, болезнь Альцгеймера, паркинсонизм), требуют таких условий проживания и повседневного патронажного ухода, что в домашних стенах их предоставить практически невозможно. Именно тогда на помощь украинским семьям приходит частный дом престарелых, который специально сформирован для создания оптимального окружения и предоставления квалифицированного сервиса.
Что доступно постояльцам филиалов «Жемчужина» в городах Одесса и Кривой Рог?
- Во-первых, это круглосуточная опека — сиделки дежурят посменно, есть возможность индивидуального присутствия няни. Это очень ценно, так как пожилые люди нуждаются в постоянном контроле и помощи, а также в присутствии благожелательно настроенного собеседника.
- Во-вторых, это комфортное размещение в удобных комнатах с соседством не более 4-х человек, которые обычно находятся в одной возрастной категории и прекрасно ладят друг с другом.
- В-третьих, ежедневная влажная уборка и проветривание создают ту комфортную атмосферу, которая нужна ослабленным недугами организмам. Регулярные дезинфекция и бактерицидная обработка всех помещений, поверхностей и плоскостей оберегают гостей от вирусной инфекции.
- В-четвертых, ежедневные обходы старшей медсестры, невролога и терапевта поддерживают в постояльцах нужный тонус и настроение оказывать сопротивление негативной динамике многочисленных возрастных недугов.
- В-пятых, всем неизлечимо больным и членам их семей доступна паллиативная помощь, которая включает прием купирующих болевой синдром медикаментов и психологическую поддержку, помогающую пережить сложные обстоятельства.
- В-шестых, социальная адаптация стариков в кругу сверстников позволяет им начать новую страницу долгой жизни, наполненную уютом совместных вечеров, взаимными интересами и доверительными, задушевными беседами. На территории гериатрического пансионата оборудована садовая зона с небольшим прудом, дорожками, лавочками и беседкой, где постояльцам доступны ежедневные прогулки на свежем воздухе. Тем из гостей, кто ограничен в движении, персонал охотно оказывает физическую поддержку и составляет дружелюбную компанию для приятного времяпрепровождения.