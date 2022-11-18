Гериатрический пансионат «Жемчужина» — хоспис и уход за престарелыми

Все украинские семьи желают для своих родных, которые достигли почтенных лет, самых лучших условий для жизнедеятельности. В особенности это утверждение актуально для тех стариков, кто борется с неизлечимым онкологическим заболеванием и нуждается в особых условиях проживания.

Обратите свое внимание на то, что гериатрический пансионат «Жемчужина» — это хоспис и уход за престарелыми на самом высоком профессиональном уровне. Хронические патологии и те болезни, которые невозможно вылечить (к ним чаще всего относятся сахарный диабет, сосудистая деменция, болезнь Альцгеймера, паркинсонизм), требуют таких условий проживания и повседневного патронажного ухода, что в домашних стенах их предоставить практически невозможно. Именно тогда на помощь украинским семьям приходит частный дом престарелых, который специально сформирован для создания оптимального окружения и предоставления квалифицированного сервиса.

Что доступно постояльцам филиалов «Жемчужина» в городах Одесса и Кривой Рог?