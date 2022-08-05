Где выгоднее купить краску для стен?

Выбор краски для стены — ответственный процесс, ведь нужно правильно выбрать не только цвет, но и основные характеристики. Краска для стен должна соответствовать особенностям применения (окрашивание фасадов или внутреннее применение).

Наиболее востребованные виды красок для стен

По типу работ лакокрасочные материалы этой категории можно разделить на три группы: для наружного, внутреннего применения и декоративные.

По составу различают наиболее востребованные краски для стен:

резиновая,

керамическая,

силиконовая,

акриловая,

латексная,

водоэмульсионная,

водная.

Резиновые краски, представленные обширной цветовой палитрой, предназначены для окрашивания фасадов, крыш, заборов и прочих наружных конструкций. Резиновая краска, которая образует прочную шелковисто-матовую поверхность, может применяться и для окрашивания стен в ванной, коридоре. Особый состав позволяет краске расширяться и сужаться под влиянием высоких и низких температур. Эта особенность делает резиновую краску идеальным решением для окрашивания стен, заборов на улице.

Керамическая краска для стен, содержащая качественные смолы и пигменты, не впитывает загрязнения, устойчива к повреждениям, влаге, моющим средствам.

Силиконовые краски состоят из синтетических и силиконовых смол, которые наделяют краску высокими показателями прочности и паропроницаемости. Силиконовые краски надежно удерживают влагу, предотвращая разрушение поверхности.

Отличным выбором для окрашивания стен в интерьерах будет латексная краска. Она содержит поверхностно-активные вещества, которые упрощают мытье пятен и загрязнений, повышают стойкость к трению. ПАР уменьшают поверхностное натяжение краски, за счет чего окрашенные поверхности меньше притягивают загрязнения. Латексная краска легко наносится, не разбрызгивается в процессе нанесения.

Экологические краски на водной основе

Краски на акриловой основе устойчивы к влиянию влаги, снега, отличаются отличным сцеплением с основанием, паропроницаемостью.

Водоэмульсионные краски широко используются для окрашивания стен и потолков из любых материалов: дерева, минералов, цемента.

Водоэмульсионные краски образуют ровное и красивое покрытие, не вызывают аллергических реакций. Удобство в нанесении обеспечивает высокая укрывистость.

Создавать оригинальные декоративные покрытия позволяют краски в широком ассортименте: золотые, серебряные, античная бронза, красное золото. С их помощью можно создавать оригинальные эффекты на отдельных участках стен или потолка.

Купить краску для стен в интернет магазине «ОколоРемонта» вы можете, выбрав из продукции известных брендов:

Sniezka Barwy Natury;

Sniezka;

FLORA Colour;

ProCristal;

Ирком;

OTTO farbe.

Широкая палитра цветов, разных фасовок, позволит подобрать лакокрасочные материалы для окрашивания любых поверхностей, в маленьких или больших помещениях.