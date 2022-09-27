Где в Одессе проводится реабилитация после инсульта?

При поражении участка головного мозга, которое способен вызвать геморрагический, ишемический инсульт, кровоизлияние, апоплексический удар, ЧМТ (черепно-мозговая травма), разрыв стенок сосуда головы или тромбоз, нарушается кровоснабжение, возникает ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения).

В связи с подобным инцидентом нарушение работы мозга крайне негативно сказывается на функциях не только головы (в первую очередь!), но и других органов тела человека. Если удается избежать летального исхода (инсульт — вторая после ИБС (ишемическая болезнь сердца) причина смертности в мире), то возникают дисфункции мышления, сознания, памяти, опорного и двигательного аппарата, пищеварительной, дыхательной и нервной систем. Больному человеку необходимо восстановление. Где в Одессе проводится результативная реабилитация после инсульта? Для успешной реализации восстановительной программы требуется надежный медицинский центр. В регионе Одесская область это несомненно «R-Clinic». Ниже остановимся на нескольких основных причинах нарушения естественного кровоснабжения сосудов мозга головы.

Основные причины инсульта

Специалисты выделяют, как правило, три базовые причины обострения сосудистой патологии, которая развивается в организме год за годом. Так, по трем типам инсульта определяют и причины, приведшие в итоге к нему:

Ишемический — преимущественно является следствием закупорки сосуда тромбом, который препятствует нормальной подаче крови в определенному сегменту головного мозга. В результате ишемии в определенные участки не поступают необходимые мозговым клеткам питательные вещества и нужные объемы кислорода. Смерть угрожает пострадавшему в 15 случаях из 100.

— преимущественно является следствием закупорки сосуда тромбом, который препятствует нормальной подаче крови в определенному сегменту головного мозга. В результате ишемии в определенные участки не поступают необходимые мозговым клеткам питательные вещества и нужные объемы кислорода. Смерть угрожает пострадавшему в 15 случаях из 100. Геморрагический — возникает вследствие разрыва стенок сосуда в головном мозге, который приводит к накоплению крови, образованию гематомы, оказывающей давление на ткани и нервные каналы, препятствуя тем самым их нормальной деятельности. Статистика фиксирует летальный исход в 33 случаях из 100.

— возникает вследствие разрыва стенок сосуда в головном мозге, который приводит к накоплению крови, образованию гематомы, оказывающей давление на ткани и нервные каналы, препятствуя тем самым их нормальной деятельности. Статистика фиксирует летальный исход в 33 случаях из 100. Субарахноидальный — возникает в после ЧМТ или разрыва аневризмы. С такой плачевной ситуацией сталкиваются максимум 7% пострадавших от инсульта, однако процент смертности в этих случаях чрезвычайно высок: летальный исход в 50% инцидентов.

Как лечат инсульт?

Метод лечения зависит в первую очередь от типа травмы, во-вторых, от самочувствия пострадавшего и от тех осложнений, которые наблюдает квалифицированный невролог. Оздоровление после сосудистой травмы головного мозга преимущественно реализуется в следующие три этапа.

Оказание первичной помощи медиками, реанимационные мероприятия. В некоторых кейсах проводится оперативное лечение хирургическим методом.

Стационарное оздоровление в больнице, медицинском центре, которое проводится за счет продуманной и сбалансированной терапии соответствующими медикаментами. Лечение, которое проводит надежная больница в неврологическом отделении, направлено на устранение острой симптоматики и предотвращение возможного повторения острого приступа.

Реабилитация после инсульта в Одессе, которую на высоком уровне выполняет центр социальной помощи «R-Clinic». Мануальный терапевт, массажист применяют современные техники восстановления пошатнувшегося здоровья подопечных, в которые обязательно входят лечебный массаж, физиотерапия (электрофорез, амплипульстерапия, магнитотерапия, интерференцтерапия, электростимуляция и другие методы), занятия на тренажерах и развивающая мелкую моторику ЛФК (лечебная физкультура).