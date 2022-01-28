Где в Украинке вкусные маки роллы – рейтинг заведений

В Украинке роллы и суши сейчас довольно популярны. Есть немало заведений, которые специализируются на этой кухне.

К примеру, можно оценить это меню: https://ukrayinka.sushi-master.ua/ua/menu/sushi-ta-maki-roli. Что-то из предложенного точно понравится потенциальному клиенту.

«Суши Мастер»

Этот онлайн-ресторан довольно известен в городе. Речь идет о большой сети, которая сейчас работает практически по всей стране. «Суши Мастер» гарантирует надежность, высокое качество и с любовью готовит каждую порцию роллов. Сушист постоянно придерживается определенных пропорций, благодаря чему суши получаются идентичными и сразу же вызывают аппетит.

Преимущества этого заведения:

· высокое качество;

· доступные расценки;

· оригинальное меню;

· быстрая доставка.

Возможны бесплатные услуги курьера. Это еще одна возможность неплохо сэкономить. Также на своем официальном сайте Суши Мастер всегда напоминает о грядущих акциях и скидках. Благодаря такому подходу можно заранее изучить все доступные варианты и не переплачивать.

«Васаби»

Относительно бюджетный суши-ресторан «Васаби» предлагает без каких-либо переплат заказать на дом или в офис вкусные, свежие и идеально приготовленные роллы, суши, лапшу или рамен. Предложен широкий ассортимент, поэтому каждый подберет то, что нравится ему больше всего. Стоит отметить, что блюда довольно большие, поэтому наесться получится и одной порцией. В этом заведении работает всего несколько курьеров, поэтому иногда доставка по Украинке отнимает несколько часов. Если роллы нужны к определенному времени, то лучше всего заказывать их заранее. Так можно быть точно уверенным в том, что их успеют привезти.

«Мураками»

Это довольно дорогостоящее заведение. В нем подают только японскую, китайскую и паназиатскую еду премиального качества. Если хочется попробовать что-то из предложенного ассортимента, но нет желания платить в три раза дороже, чем обычно, то лучше всего сделать заказ в «Мураками» в тот период, когда проходят счастливые часы. Обычно это понедельник, среда и пятница. С 10 до 16 можно заказать себе порцию самых популярных роллов со скидкой в 50%. Это отличное решение для любителей сэкономить. «Мураками» также предлагает своим клиентам бесплатную доставку, так что платить еще и за услуги курьера точно не придется.

«Сушия»

Это еще одна довольно популярная сеть, которая часто встречается в городе. Есть сразу несколько заведений, поэтому можно выбрать оптимальное расположение в городе Украинка, чтобы прийти и поесть именно там. Также это место предлагает бесплатную доставку по городу при достижении определенного уровня счета. Все детали рекомендуется уточнять на официальном сайте или прямиком у свободного консультанта. Так получится узнать наиболее точную информацию, поскольку временами расценки и тарифы изменяются. «Сушия» предлагает своим потенциальным клиентам попробовать все традиционные вариации роллов, суши, лапши и рамена. Предложен широкий ассортимент, поэтому каждый сможет выбрать то, что нравится ему больше всего.