Где купить кондиционер Купер Хантер в Украине?

Кондиционеры предназначены для поддержания стабильной температуры в помещении, охлаждения и обогрева, вентилирования воздуха с очисткой от вредных примесей. Если Вас, как покупателя, интересует вопрос, где купить кондиционер в Украине, то рекомендуем обратиться в «Киев Комфорт».
Это интернет-магазин, в котором представлен большой выбор климатической техники от лучших мировых производителей по выгодным ценам и с гарантией качества. Она представлена широким модельным рядом, бывает бытовой, полупромышленной и промышленной в зависимости от целевого назначения.
В чем главные особенности сплит-систем?
Современные сплит-системы пользуются высоким потребительским спросом благодаря множеству преимуществ. К главным особенностям относят следующее:
- доступные расценки;
- большой выбор моделей;
- экономный расход электроэнергии;
- производительность;
- невысокий уровень шума;
- функциональность и простая эксплуатация;
- быстрая установка профессиональными мастерами;
- оригинальный дизайн.
Настенные сплит-системы считаются самыми распространенными, внутренний блок устанавливают на одной из стен возле окна. Он может быть любого размера и цвета, поэтому подобрать стильную модель легко в любой интерьер помещения.
Учитывая место установки и назначение, кондиционеры делятся на оконные, напольные, настенные, потолочные. Оконные сегодня реже встречаются, они стоят недорого и устанавливаются в проем окна.
Потолочные устанавливают скрытым путем, под навесным потолком, что требует дополнительного пространства. Напольные относят к переносным мобильным моделям, они часто применяются на даче или в съемных квартирах, так как не требуют профессионального монтажа.
Их легко перемещают из одного помещения в другое при необходимости, а вывод отработанного воздуха выполняется через гофрированный шланг в окно или систему вентиляции. Для крупных объектов следует обратить внимание на промышленные кондиционеры больших размеров и с повышенной мощностью.
Выбор и преимущества климатического оборудования от бренда Купер Хантер
Во всем мире известна климатическая техника Купер Хантер за отличное качество сборки, экологичность и функциональность. Эти кондиционеры американского производства отличаются хорошей энергоэффективностью, и потребляют на 30% меньше электроэнергии по сравнению с моделями от других производителей.
При покупке кондиционера стоит обратить внимание не только на бренд, но и такие характеристики:
- мощность (зависит от площади помещения);
- размеры и цвет внутреннего блока;
- уровень шума;
- коэффициент охлаждения/обогрева;
- класс энергоэффективности;
- дополнительные функции.
Конечная цена настенной сплит-системы зависит от мощности, дизайна, количества рабочих режимов и других факторов. Помогут подобрать оптимальную модель квалифицированные менеджеры интернет-магазина «Киев Комфорт».