Где купить кондиционер Купер Хантер в Украине?

Кондиционеры предназначены для поддержания стабильной температуры в помещении, охлаждения и обогрева, вентилирования воздуха с очисткой от вредных примесей. Если Вас, как покупателя, интересует вопрос, где купить кондиционер в Украине, то рекомендуем обратиться в «Киев Комфорт».

Это интернет-магазин, в котором представлен большой выбор климатической техники от лучших мировых производителей по выгодным ценам и с гарантией качества. Она представлена широким модельным рядом, бывает бытовой, полупромышленной и промышленной в зависимости от целевого назначения.

В чем главные особенности сплит-систем?

Современные сплит-системы пользуются высоким потребительским спросом благодаря множеству преимуществ. К главным особенностям относят следующее:

доступные расценки;

большой выбор моделей;

экономный расход электроэнергии;

производительность;

невысокий уровень шума;

функциональность и простая эксплуатация;

быстрая установка профессиональными мастерами;

оригинальный дизайн.

Настенные сплит-системы считаются самыми распространенными, внутренний блок устанавливают на одной из стен возле окна. Он может быть любого размера и цвета, поэтому подобрать стильную модель легко в любой интерьер помещения.

Учитывая место установки и назначение, кондиционеры делятся на оконные, напольные, настенные, потолочные. Оконные сегодня реже встречаются, они стоят недорого и устанавливаются в проем окна.

Потолочные устанавливают скрытым путем, под навесным потолком, что требует дополнительного пространства. Напольные относят к переносным мобильным моделям, они часто применяются на даче или в съемных квартирах, так как не требуют профессионального монтажа.

Их легко перемещают из одного помещения в другое при необходимости, а вывод отработанного воздуха выполняется через гофрированный шланг в окно или систему вентиляции. Для крупных объектов следует обратить внимание на промышленные кондиционеры больших размеров и с повышенной мощностью.

Выбор и преимущества климатического оборудования от бренда Купер Хантер

Во всем мире известна климатическая техника Купер Хантер за отличное качество сборки, экологичность и функциональность. Эти кондиционеры американского производства отличаются хорошей энергоэффективностью, и потребляют на 30% меньше электроэнергии по сравнению с моделями от других производителей.

При покупке кондиционера стоит обратить внимание не только на бренд, но и такие характеристики:

мощность (зависит от площади помещения);

размеры и цвет внутреннего блока;

уровень шума;

коэффициент охлаждения/обогрева;

класс энергоэффективности;

дополнительные функции.

Конечная цена настенной сплит-системы зависит от мощности, дизайна, количества рабочих режимов и других факторов. Помогут подобрать оптимальную модель квалифицированные менеджеры интернет-магазина «Киев Комфорт».