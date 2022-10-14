Фитолампа для суккулентов: как подсвечивать солнцелюбивые растения

Сегодня можно встретить среди комнатных растений самые разные экземпляры – орхидеи, домашние лимоны и апельсины и даже перец халапеньо. Однако если вы ценитель суккулентов, то знаете, как эти растения любят солнечный свет.

Поэтому для их здорового роста зимой следует позаботиться о дополнительном подсвечивании. Лучше всего для этого подойдут фитолампы различного спектра. Приобрести их можно как в обычных магазинах электрики, так и онлайн (к примеру, здесь: https://led-story.ua/ru/osveschenie-dlja-rastenij-ru/fitosvetilniki-ru).

Виды фотоламп: биколор, мультиспектр, полный спектр

Существует несколько основных разновидностей ламп для растений. Основным параметром, на который стоит обратить внимание — это спектр. Выделяют три типа:

Биколор. Содержит светодиоды красного и синего спектра. Хороший вариант для рассады и домашних теплиц, где необходим интенсивный рост растений.

Мультиспектр. Помимо красного и синего, такие лампы излучают белый свет. Такие лампы больше подходят для взрослых растений, особенно в период вызревания плодов.

Фитолампы полного спектра. Выпускают световой поток с лучами всех цветов (с преобладанием красного и синего). Наиболее универсальный тип, который подойдет для растений на любом этапе развития, так как с большой точностью имитируют естественный солнечный свет.

Кроме того, full spectrum лампы способны охватывать большую площадь и подходят для одновременного подсвечивания большого числа растений.

Сколько освещения нужно суккулентам

Большинство суккулентов очень светолюбивы: для нормального роста и развития им требуется не менее 5-7 часов солнца в день. Потому зимой следует ориентироваться на погоду за окном: если ваши окна выходят на южную сторону, и день выдался солнечным, то хватит 1-2 часов подсвечивания фитолампой. Но если весь день небо было затянуто тучами, лампу стоит включить на 6-7 часов. Но переусердствовать тоже не стоит, так как даже этим любителям солнца необходим отдых и ночной период.

Также не забывайте регулярно вращать растения (или переставлять лампу), чтобы освещение падало на них с разных сторон. И, если сочетать это с грамотным поливом и подходящим типом грунта, ваши алоэ, молочаи и крестовники будут чувствовать себя отлично круглый год.