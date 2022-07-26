Фракционный фототермолиз и лазерная эпиляция: показания и особенности процедур

В современной косметологии для решения разных проблем с кожей используют лазерное оборудование нового поколения.

Для омоложения применяются новейшие методики, для которых характерна доказанная эффективность и гарантия безопасности. Доступная цена на фракционный фототермолиз, косметический результат и отсутствие дискомфорта являются главными преимуществами этой омолаживающей процедуры.

Особенности и показания к проведению фракционного фототермолиза

Фракционный фототермолиз в отличие от классической лазерной шлифовки стимулирует выработку коллагена и запускает процессы регенерации изнутри. Эффект заметен уже после первого сеанса благодаря точечному воздействию и использованию инновационной аппаратуры.

Курс для каждого пациента определяется индивидуально с учетом возраста, типа кожи, сложности проблемы и других факторов. К главным показаниям к назначению фракционного фототермолиза относят следующее:

устранение морщин;

омоложение;

минимизация послеоперационных рубцов и шрамов;

лечение акне;

устранение признаков фотостарения;

удаление пигментных пятен;

уменьшение дряблости и др.

Для выполнения фототермолиза используют карбондиоксидный фракционный лазер. Есть и противопоказания, среди которых психические расстройства, онкология, беременность и период кормления грудью, кожные воспалительные заболевания и некоторые хронические, склонность к образованию рубцов и т.д.

Продолжительность фототермолиза занимает до часа, при этом его можно проводить в любое время года при условии грамотной защиты кожи. После консультации специалиста и при отсутствии противопоказаний назначается время сеанса.

Сначала кожу очищают от макияжа и наносят анестезирующую мазь, а затем приступают к процедуре. В период реабилитации следует временно ограничить использование скрабов и обязательно пользоваться солнцезащитными средствами с высоким фильтром защиты.

В чем преимущества лазерной эпиляции?

Одной из самых востребованных процедур в косметологии является лазерная эпиляция. На эту процедуру записываются, как женщина, так и мужчины, благодаря множеству преимуществ. К ним относят:

эффективность;

универсальность;

безопасность;

отсутствие боли;

отличный косметический эффект;

доступная стоимость.

Подробнее о лазерной эпиляции можно узнать по ссылке https://mlc.kz/service/laser-epilation/, где представлена информация о показаниях, преимуществах и особенностях проведения этой процедуры.

Особых показаний нет, это безопасный и, главное, эффективный способ избавиться на долгое время от нежелательных волос на любом участке тела и лице. Продолжительность лазерной эпиляции зависит от толщины волос, объема работ, типа обрабатываемой зоны и др. Для пациентов с чувствительной кожей применяются специальные крема в качестве местного обезболивания.