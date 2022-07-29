Flowers.ua – швидкий сервiс доставки квiтiв i подарункiв по всiй Українi

У сучасному світі у багатьох немає можливості привітати зі святом своїх близьких особисто. Порадувати рідних можна простим та універсальним подарунком, наприклад, замовити букет квітів, щоб привітати жінок зі святом.

Щоб зробити красивий та ефектний подарунок коханій жінці чи родичці, знайдіть флористичний магазин із власною службою доставки. Наприклад, сервіс з доставки квітів Flowers.ua https://flowers.ua працює цілодобово та без вихідних.

Як вибрати букет квітів

В інтернет-магазині є величезний каталог квітів, де кожен знайде букет до душі. Замовити букет можна в один клік, а доставка в обласні центри здійснюється безкоштовно. При виборі подарунка варто дивитися на особисті уподобання дівчини. Колірна гама і форма букета можуть багато розповісти про темперамент і ваші стосунки.

Ювілей чи річниця. В цей день заведено дарувати великі та пишні букети, зі стрічками та додатковими подарунками. Півонії, нарциси та лілії якнайкраще підходять до святкової дати.

День народження. Багато флористів радять дарувати стільки троянд, скільки років виповнилося отримувачу. Існує і компромісний варіант із 21 або 31 троянди. Можна подарувати й більш скромний букет, але варто забути про “студентську” 1 троянду. Такий вибір обов’язково буде розкритикований.

Подарунок колезі. На роботі заведено дарувати букети на пам’ятні дати або на 8 березня. Обирайте скромний букет без романтичного підтексту. Для цієї мети ідеально підійдуть квіти в коробці. Така композиція виглядає елегантно та стильно, а коробку надалі можна використовувати для зберігання косметики.

Переваги замовлення квітів онлайн

У доставки квітів є безліч переваг. Люди з кожним днем ​​все більше звикають до сучасних технологій та онлайн-доставка чудово вписується у сучасні тренди.

Економія часу. Сервіс Flowers.ua співпрацює безпосередньо з постачальниками та не витрачає кошти на утримання великого штату продавців, чи власні сховища. Це дозволяє продавати букети із мінімальною націнкою.

Зручність. Сплатити замовлення можна будь-яким зручним способом: за допомогою сучасних платіжних систем або навіть післяплатою.

Конфіденційність. Дані про клієнтів зберігаються на виділеному сервері, до якого не мають доступ звичайні співробітники.

Широкий вибір. В інтернет-магазині можна вибрати квіткову композицію із 1000+ варіантів, на будь-який смак.

Замовляти букети сьогодні може кожен, за допомогою зручного додатку або безпосередньо в інтернет-магазині. Якими б тривожними не були новини, ви завжди зможете підтримати своїх близьких або зробити унікальний подарунок із будь-якої точки земної кулі.

Компанія розуміє, наскільки важливо приділяти увагу близьким у наш час, тому доставка квітів працює по всіх містах України, де немає бойових дій.