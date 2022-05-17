Финалы ЛЧ, ЛЕ и ЛК и другие события в футболе: анонс главных матчей

Футбольный сезон в Европе подходит к концу, но болельщиков еще ждет немало интересных поединков. В мае завершается розыгрыш еврокубков, проходят финалы ЛЧ, ЛЕ и ЛК. Параллельно национальные лиги, которые еще не определили победителя, ставят точку в чемпионском противостоянии.

В этом сезоне среди топ-5 лиг накал сохраняется в Италии и Англии. В Германии чемпионом уже стала Бавария, ПСЖ выиграл чемпионат Франции, а в Испании досрочного триумфа добился Реал. Вместе с тем в этих лигах продолжаются битвы за ЛЧ и другие еврокубки, а внизу клубы пытаются сохранить прописку в элите. Поэтому и в Бундеслиге, Лиге 1 и Примере есть что посмотреть.

Расписание финалов еврокубков

Еврокубковый сезон завершается во второй половине мая. Все финалисты уже определились, и болельщиков ожидают интригующие матчи. Если проход Ливерпуля и Реала в финал Лиги чемпионов можно назвать закономерным (эти команды уже играли между собой в киевском финале 2018 года), то в других кубках до финиша добрались вовсе не фавориты.

Как сообщает sport.ua, в финал Лиги Европы пробились Айнтрахт (Германия) и Рейнджерс (Шотландия), хотя эксперты-прогнозисты считали фаворитами турнира Барселону, Боруссию Д, Лион, Лейпциг или Вест Хэм.

Ситуация в Лиге конференций более предсказуемая, поскольку в финале сыграет Рома, но проход Фейенорда тоже стал для многих неожиданностью. Но тут нужно учитывать и календарь, поскольку ни Партизан, ни Славия, ни Марсель не были явными фаворитами в играх плей-офф против нидерландского клуба.

На sport ua опубликовано такое расписание финалов еврокубков:

Лига Европы – Испания, 18 мая 22:00 (по Киеву);

Лига конференций – Албания, 25 мая 22:00;

Лига чемпионов – Франция, 28 мая 22:00.

Смена места проведения финала Лиги чемпионов продиктована санкциями УЕФА в отношении РФ за вторжение в Украину. Первоначально планировалось проведение матча в Санкт-Петербурге, но организаторы перенесли его в Париж.

Лига наций УЕФА стартует в июне

По завершении клубного сезона болельщиков ожидают матчи сборных. Украина 1 июня сыграет в перенесенном отборочном матче ЧМ, в котором встретится с Шотландией. Победитель этого поединка 5 июня поборется с Уэльсом за последнюю неразыгранную путевку на мундиаль.

Параллельно с окончанием отбора ЧМ начнется Лига наций, игры которой стартуют 2 июня. На турнире Украину ждут встречи с Ирландией (8 и 14 июня) и Арменией (11 июня). Ответная игра с Шотландией перенесена на 21 сентября, чтобы командам не приходилось играть между собой трижды за месяц. Следующие игры тоже намечены на сентябрь. В случае победы в группе Украина поднимется в дивизион A Лиги наций, из которого вылетела в 2021 году после технического поражения от Швейцарии.

Автор sport.ua: Сергей Цыба – https://www.facebook.com/profile.php?id=100009246736006