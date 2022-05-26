Шукаючи ліцензійні казино, українські гемблери переважно обирають Фавбет онлайн, тому що тут безпечні умови для гри. У надійному азартному закладі гравець може бути на всі сто відсотків упевнений у тому, що зможе виграти та вивести гроші на свою картку чи електронний гаманець.

І Фавбет є одним із таких надійних операторів. Його щедрі бонуси дозволять вам на старті отримати більше шансів на перемогу. Розглянемо особливості ліцензійної ігрової платформи України з багаторічною історією.

Мобільне казино Favbet

Гемблери можуть зручно грати в улюблені слоти через смартфон. Оператор пропонує два варіанти:

Браузерну версію із адаптивним дизайном. Спеціальний мобільний додаток Фавбет казино, скачати який можна на Android пристрої прямо з офіційного сайту закладу.

Що саме використати – вирішувати вам. В обох випадках інтерфейс ігрової платформи підлаштовується під розміри екрану мобільного телефону і забезпечує зручний геймплей.

Ігровий каталог Фавбет казино

Багато років бренд був відомий, як надійна букмекерська контора. І компанія Favbet дійсно домоглася прекрасної репутації, їй вдалося вийти у лідери українського беттінгу. А з недавніх часів на офіційному сайті відкрили розділ із азартними розвагами, додавши туди:

ігрові автомати від офіційних провайдерів;

популярні різновиди рулетки;

блекджек;

покер;

кістки;

ігри Live з живими дилерами.

Досвідченим гравцям особливо сподобається розділ ФаворитБет з лайв столами, де ігри відбуваються в режимі реального часу. За ігровим процесом ви можете спостерігати за допомогою якісної трансляції з різних ракурсів.

У лобі клубу досить багато слотів. Але якщо порівнювати з іншими великими конкурентами, то каталог не такий масштабний. Зате вибір симуляторів дуже якісний. Клієнти казино зможуть насолоджуватись легендарними розробками від:

NetEnt;

EGT;

Play’n GO;

Microgaming;

Betsoft та ряду інших провайдерів.

Ігровий каталог складається лише з сертифікованих апаратів, які мають великий попит на ринку.

Демо-режими гри

Будь-який симулятор можна протестувати без реєстрації на офіційному сайті Favbet online. Для цього достатньо обрати потрібну гру і натиснути на кнопку “Демо”. Перед обертанням барабанів, попередньо встановіть розмір депозиту у фан-кредитах та вкажіть кількість активних ліній, якщо у слоті вона не фіксована.

Грати в ігрові автомати безкоштовно можна необмежену кількість часу. Навіть якщо ви програєте усі кредити, для відновлення балансу достатньо оновити сторінку. Єдиний розділ, де недоступний демо режим, це Фавбет онлайн режим з живими дилерами.

Бонуси та акції

З додаванням слотів, рулеток, покеру та інших симуляторів почала активно розвиватися і бонусна програма казино Favbet. Зареєструвавшись на офіційному ресурсі оператора, гемблери отримають:

Фавбет казино бонус за реєстрацію для нових клієнтів. Заохочення становить 100%, 125% та 150% на перші три депозити відповідно.

Призові винагороди. Адміністрація закладу проводить щотижневі та щомісячні турніри з великими призовими фондами, що сягають десятків і навіть сотень тисяч гривень. Доступ до багатьох змагань є абсолютно безкоштовним.

Кешбек. На сайты Favbet є програма лояльності з різними статусами. Що вище статус, тим більше привілеїв отримує клієнт. Один з них – повернення 10% від програної на ігрових апаратах суми.

Внесення депозиту та виведення виграшу

Основна перевага Фавбет онлайн казино полягає в тому, що тут можна грати на гривні. Тобто не потрібно конвертувати гроші в іншу валюту і втрачати при цьому певний відсоток коштів. Поповнювати рахунок та виводити гроші необхідно з однієї і тієї ж банківської картки або електронного гаманця. При цьому потрібно враховувати мінімальні та максимальні ліміти.

Гравець не зможе вивести гроші, якщо він використав бонуси від Фавбет казино і не відіграв їх. Поки бонусна винагорода активна, кошти на ігровому балансі заморожуються. Внести депозит та вивести виграш можна багатьма надійними платіжними системами. Але найпопулярніші – це Visa та MasterCard.

Мінімальна сума для поповнення балансу в онлайн-казино становить 25 гривень. А для виведення виграшу на рахунку має бути 100 гривень або більше.