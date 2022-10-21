Endorphina – детальный обзор популярного пражского провайдера игровых автоматов

Впервые про компанию Endorphina заговорили в 2013 году, когда она выпустила свои первые игры. Торговая марка была зарегистрирована в 2012 году, после чего администрация долгое время подготавливала пакет документов для легального распространения в игровых автоматах.

Как только игроки познакомились с детищами Эндорфина, то сразу отметили, что слоты не похожи на детища других провайдеров. Главными достоинствами являются:

Часть слотов имеют невысокую волатильность и при этом позволяющих сорвать крупный куш, например, Voodoo и Safari;

Максимальный выигрыш в слотах равен х10000 от размера ставки (слоты Taboo, In Jazz, Little Panda);

Реалистичность графики и убедительный геймплей;

Слоты отличаются друг от друга – каждый из них обладает характеристиками, которые нравятся разным игрокам;

Аппараты тщательно проверяются GLI и другими тестовыми лабораториями, потому в честности можно не сомневаться;

Широкий диапазон ставок, что привлекает как новичков, так и постоянных клиентов;

Возможность поиграть бесплатно в тестовых демонстрационных режимах, чтобы разобраться с правилами и всеми тонкостями игрового процесса.

Endorphina – это амбициозная команда настоящих специалистов из Праги, которые потрясающе разбираются в iGaming. Компания имеет множество достижений, главными из которых считаются «Лучший онлайн слот 2019» от Login casino, «Лучший разработчик видеослотов» от Slots Guide, «Продукт года» на Entertainment Arena Expo.

Что представляют из себя игровые автоматы Endorphina

Провайдер занимается выпуском только слотов с вращением барабанов. В коллекции нет вариаций рулетки, настольных и карточных игр. Некоторые эксперты игровой индустрии сравнивают графику и анимацию Endorphina – https://spinwin11.com/gameGroup/endorphina с детищами шведской компании NetEnt. Но главное – в слотах представлены самые разнообразные бонусы. Компания старается делать все возможное, чтобы каждый слот становился шедевром, потому в коллекции представлено больше 50 слотов, а не сотни однотипных игровых автоматов.

Основные характеристики Endorphina

В компании Эндорфина работают настоящие профессионалы: дизайнеры, аниматоры и люди других профессий, имеющие богатый опыт работы в компаниях Electronic Arts и Rockstar.

Год создания: 2012;

Количество слотов: больше 50;

Средний процент RTP: 96%;

Лицензии: Мальтийская, Кюрасао, Шведская;

Самый популярный игровой автомат: Voodoo.

Кроме наличия лицензии вся продукция одобрена комиссиями по азартным играм Гибралтара, Великобритании и острова Мэн, потому деятельность Endorphina легальна на территориях стран Европы.

Если человек никогда не играл в слоты компании Endorphina, то рекомендуется обратить внимание на слоты Stone Age, Tribe, Minotaurus и игровые автоматы, описанные выше. Сначала можно исследовать бесплатную демку, после чего появится уверенность в своих силах и захочется сделать следующий шаг – начать игру на деньги.