Eldorado.ua — инновационные решения на рынке бытовой техники и электроники

Эльдорадо – это крупнейшая украинская сеть магазинов бытовой техники и электроники. На украинском рынке в целом компания занимает одну из первых строчек по объемам продаж.

На сегодняшний день «Эльдорадо» — это более 5000 человек, нацеленных на успех и сотни тысяч покупателей по всей Украине.

Головной офис расположен в столице Украины, городе Киев. По статистике на 2020 год многие в качестве своего места работы хотели бы видеть именно магазины Эльдорадо. Журнал Forbes поместил компанию на 56 место в федеральный список крупнейших негосударственных компаний. А также деятельность Эльдорадо магазина более подробно освещена на площадке TradeMasterGroup.

Из приятных фишек площадки — программа возврата части стоимости приобретаемой техники в формате «кэшбек». За каждую покупку деньги возвращаются бонусами на специальную карту, с которой их можно списывать на любую следующую покупку. Помимо этого, активно налажено сопровождение приобретаемого товара до момента его использования. Специально для этого в рамках ритейлера была создана дочерняя компания «Hitechnic», специалисты которой по запросу клиента выезжают на установку, настройку и подключение техники.

История становления компании

История Эльдорадо берет свое начало в 1999 году, когда в Киеве на Крещатике был открыт первый магазин сети. Всего за 6 лет сеть магазинов разрослась до 91 магазина и 39 городов Украины. Ассортимент товара на тот момент составлял около 15000 позиций, и с каждым днем их становилось только больше.

Еще через 2 года магазин Эльдорадо обрел новое измерение. С этой поры одновременно с торговыми точками существует и Интернет-магазин, размещенный по ссылке Eldorado.com.ua.

С 2008 по 2013 годы происходит масштабная реорганизация компании на территории Украины. Она выходит из-под российского капитала, обретая юридическую самостоятельность, а после принимает в свои владения менее крупные сети бытовой техники Украины – «Мегамакс», «АБВ» и «Домотехника». В 2013 году весь украинский сегмент торговой сети выкупает бизнесмен Виктор Полищук, на тот момент владевший сетью «Технополис». Объединив свою сеть с «Эльдорадо», он создал самую мощную торговую сеть в сфере бытовой техники на всей территории Украины.

В 2016 году компания провела обновление бренда. Название отныне было написано латинскими буквами, а сами магазины стали делиться на 2 зоны – зону размещения товара и зону сервисного обслуживания. Расширился и спектр предлагаемых в качестве сервиса услуг – активно функционирует служба интернет-заказов, а также возврата и обмена продукции.

2017 год ознаменовался ребрендингом интернет-магазина под современные реалии, а также стратегическим проектом по открытию еще 37 магазинов обновленного формата по всей Украине.

Спонсорская программа

В 2019 и 2020 году «Эльдорадо» отдает себя спонсированию ряду крупных мероприятий. В 2019 году компания спонсирует ежегодный «Пробег под Каштанами», посвященный дню Киева. А в 2020 помогает украинским больницам на безвозмездной основе, передавая им 100 комплектов бытовой техники.

В минувшем году компания продолжила спонсорскую деятельность, одновременно с этим трансформируя собственный бренд. С этого момента магазин обретает семейный характер, а потому все, что разрабатывается, делается преимущественно в рамках концепции. Организуются пакетные предложения для семей, обеспечивается комфорт при посещении семьями магазина. В рамках спонсорской деятельности ритейлер, совместно с «Genius», приобрел для национального института Амосова хирургический прибор для срочных операций. Также активно инвестировал в выставку, посвященную 30-летию независимости Украины.

Уже в этом году Eldorado стал одним из главных спонсоров федерации киберспорта Украины.