Эффект на лицо: в чем секрет эффективности профессиональной косметики

Существует множество уходовых средств, но не все они одинаково эффективны. В то время как хорошая косметика из супермаркета или аптеки увлажняет кожу и маскирует проблемы, профессиональная проникает глубоко в дерму и оздоравливает ее, эффект заметен уже после первого использования.

Почему так происходит? Рассказываем все, что нужно знать о профессиональном уходе.

В чем разница между обычными средствами и теми, что предлагают косметологи

Что стоит на полках магазинов? Кремы, лосьоны, тоники, маски, масла, которые не оказывают существенного влияния на кожный покров. Они могут поддерживать его в хорошем состоянии, но не более. Активные компоненты (природные или синтетические) содержатся там в небольшом количестве. При правильном использовании не навредят, но и эффекта ощутимого не окажут.

Совсем другое дело — профессиональная израильская косметика Кристина. Бренд более 40 лет дарит красоту и здоровье женщинам с разными эстетическими проблемами, в ассортименте есть позиции для разных возрастов и типов кожи. В отличие от обычных средств, в состав косметических препаратов входят уникальные ингредиенты натурального происхождения. Благодаря инновационному подходу заметный эффект достигается сразу, при регулярном использовании дерма оздоравливается.

Чем хороша продукция этой компании:

Профессиональную косметику используют и для салонных процедур, и дома. Каталог насчитывает 11 линеек, а это без малого 350 позиций — выбрать подходящий уход совсем не сложно. Производство экоответственное: в состав входят натуральные ингредиенты, а тесты на животных не проводятся. Профессиональную косметику можно в несколько кликов заказать с доставкой по Украине.

Более того, бренд предлагает бесплатные консультации косметологов онлайн.

Топовые уходовые средства от Christina

Компания стала популярной благодаря линейке Bio Phyto. Ее состав регулярно обновляется, среди бестселлеров стоит отметить:

крем Заатар с экстрактом плодов оливы, пчелиным воском, чабрецом, майораном и исландским мхом. Детокс-средство очищает, успокаивает, нормализует себорегуляцию и устраняет шелушение;

растительный пилинг с экстрактами перечной мяты, ментола, стручкового перца и корицы – деликатно отшелушивает отмершие клетки, способствует регенерации тканей;

детокс-сыворотка « Абсолют » с кофеином, экстрактом ледяного гриба и планктона – способствует обновлению клеток и повышает устойчивость к воздействию внешних факторов;

Абсолют с кофеином, экстрактом ледяного гриба и планктона – способствует обновлению клеток и повышает устойчивость к воздействию внешних факторов; мягкий очищающий гель для лица с лимонной кислотой, гагамелисом, огурцом и камелией синенсис – деликатно удаляет макияж, грязь и кожное сало.

С подробной информацией о составе названной профессиональной косметики, а также других средств по уходу за кожей лица и тела, можно ознакомиться на официальном сайте компании. Там же можно сделать заказ.