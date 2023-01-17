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Эффект на лицо: в чем секрет эффективности профессиональной косметики

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Эффект на лицо: в чем секрет эффективности профессиональной косметики
Національна служба новин - NNS

Существует множество уходовых средств, но не все они одинаково эффективны. В то время как хорошая косметика из супермаркета или аптеки увлажняет кожу и маскирует проблемы, профессиональная проникает глубоко в дерму и оздоравливает ее, эффект заметен уже после первого использования.

Почему так происходит? Рассказываем все, что нужно знать о профессиональном уходе.

В чем разница между обычными средствами и теми, что предлагают косметологи

Что стоит на полках магазинов? Кремы, лосьоны, тоники, маски, масла, которые не оказывают существенного влияния на кожный покров. Они могут поддерживать его в хорошем состоянии, но не более. Активные компоненты (природные или синтетические) содержатся там в небольшом количестве. При правильном использовании не навредят, но и эффекта ощутимого не окажут.

Совсем другое дело — профессиональная израильская косметика Кристина. Бренд более 40 лет дарит красоту и здоровье женщинам с разными эстетическими проблемами, в ассортименте есть позиции для разных возрастов и типов кожи. В отличие от обычных средств, в состав косметических препаратов входят уникальные ингредиенты натурального происхождения. Благодаря инновационному подходу заметный эффект достигается сразу, при регулярном использовании дерма оздоравливается.

Чем хороша продукция этой компании:

  1. Профессиональную косметику используют и для салонных процедур, и дома.
  2. Каталог насчитывает 11 линеек, а это без малого 350 позиций — выбрать подходящий уход совсем не сложно.
  3. Производство экоответственное: в состав входят натуральные ингредиенты, а тесты на животных не проводятся.
  4. Профессиональную косметику можно в несколько кликов заказать с доставкой по Украине.

Более того, бренд предлагает бесплатные консультации косметологов онлайн.

Эффект на лицо: в чем секрет эффективности профессиональной косметики

Топовые уходовые средства от Christina

Компания стала популярной благодаря линейке Bio Phyto. Ее состав регулярно обновляется, среди бестселлеров стоит отметить:

  • крем Заатар с экстрактом плодов оливы, пчелиным воском, чабрецом, майораном и исландским мхом. Детокс-средство очищает, успокаивает, нормализует себорегуляцию и устраняет шелушение;
  • растительный пилинг с экстрактами перечной мяты, ментола, стручкового перца и корицы – деликатно отшелушивает отмершие клетки, способствует регенерации тканей;
  • детокс-сыворотка «Абсолют» с кофеином, экстрактом ледяного гриба и планктона – способствует обновлению клеток и повышает устойчивость к воздействию внешних факторов;
  • мягкий очищающий гель для лица с лимонной кислотой, гагамелисом, огурцом и камелией синенсис – деликатно удаляет макияж, грязь и кожное сало.

С подробной информацией о составе названной профессиональной косметики, а также других средств по уходу за кожей лица и тела, можно ознакомиться на официальном сайте компании. Там же можно сделать заказ.

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