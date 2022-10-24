Ed Jones and Book of Seth: азартні пригоди

Розробка від провайдера Spinmatic з’явилася на ринку азартних ігор 2019 року. З того моменту популярність слота активно збільшувалась, він набирав нових обертів і став відомим у всьому світі.

У ролі головного героя слота виступає Ед Джонс, який займається розгадуванням таємниць Стародавнього Єгипту, а також запрошує всіх гравців разом із ним випробувати свою удачу у казино Космолот. Сюжет ігрового автомата Ed Jones and Book of Seth наповнений неймовірною насиченістю та непередбачуваністю, тому багато хто віддає йому перевагу.

Сюжет гри

Унікальний слот Ed Jones and Book of Seth характеризується неймовірним сюжетом, який за своїм оформленням не має жодної схожості з іншими іграми. Тут у головній ролі виступає відомий археолог Ед Джонс, який займається розшуком таємничої книги у всьому Єгипті. Сюжет заворожує з перших хвилин ігрового процесу та спонукає надалі вивчати ігровий автомат, повністю насолоджуючись його атмосферою.

За своїм оформленням та подачею, сюжет повністю відрізняється від інших ігор даного розробника. Саме це і є основною особливістю, яка привертає увагу гравців. Розробник зумів зробити слот, який не має жодних подібностей із іншими розвагами на ринку азартних ігор.

Інтерфейс та дизайн слота Ed Jones and Book of Seth

Ігровий автомат має 5 барабанів, 10 ліній для виплат, а також 3 ряди. Кількість ліній у даному слоті фіксована, змінювати самостійно її не можна. Інтерфейс опрацьований до найдрібніших подробиць, слот виглядає максимально реалістично, красиво та стильно.

Барабани в ігровому автоматі Ed Jones and Book of Seth представлені в чорному кольорі, розташовані всередині вівтаря. По обидва боки від барабанів стоять прекрасні скульптури, представлені у вигляді єгипетських богів. На фоні спостерігається кілька рухливих деталей, вони зображені у вигляді вогню, що палає, піску, пальм. Кожен елемент максимально чітко та грамотно опрацьований – дозволяє вирушити у цікаву подорож та отримати максимальне задоволення.

Під барабанами є панель керування, на якій зображені наступні кнопки:

Max Bet – можливість зробити максимальну ставку у 80 кредитів;

Gamble – доступ до ризик-гри;

Bet – можливість міняти загальну ставку, вибираючи бажану суму;

Credit – стан залишку на балансі;

Win – можливість відстежити суму останнього виграшу;

Кругові стрілки – запуск обертання барабана;

Стрілка вправо – налаштування автоматичного запуску барабана.

У верхньому правому куті можна побачити додаткові кнопки, за допомогою яких відбувається запуск турборежиму. Також можна натиснути кнопку для відключення звукового супроводу, а також перегляду правил гри. На ознайомлення з панеллю керування піде кілька секунд, все абсолютно зрозуміло та доступно.

Основні характеристики гри

Перед тим як грати в Ed Jones та Book of Seth на свої гроші та ризикувати ними, необхідно підготуватися до ігрового процесу, вивчивши усі важливі характеристики гри. Розробник надає таку інформацію про цей слот:

Волатильність – від середньої до високої;

Кількість фіксованих ліній на виплату – 10 ліній;

Розміри ігрової платформи – 5х3;

Відсоток віддачі – 95,63%;

Максимальна нагорода – 200000 монет;

Мінімальна ставка – 0,1;

Максимальна ставка – 40 монет;

Бонусні функції – гра на ризик, безкоштовні фріспіни від символу Книга.

Ігровий автомат пропонує гарні умови для безпечної та комфортної гри, що дозволяє вигравати гроші. Для початку можна зробити акцент переважно на мінімальні ставки, прокручуючи барабан та оцінюючи його віддачу. Якщо удача регулярно посміхатиметься геймеру, можна сміливо підвищувати ставки і чекати приємні виграші.

Особливості демо-режиму

Демонстраційний режим створено для того, щоб гравці змогли добре підготуватися до ігрового процесу, відчули атмосферу, яка є у грі, без необхідності робити ставки своїми грошима. Грати безкоштовно в Ed Jones and Book of Seth можна за допомогою віртуальних монет. Їх надає казино Космолот, кількості буде достатньо, щоб провести вільний час за грою, роблячи навіть наймаксимальніші ставки.

Демонстраційний режим доступний всім геймерам, йому віддають перевагу навіть неповнолітні гравці. У цьому випадку не потрібно реєструватися в казино, підтверджувати свій вік або поповнювати ігровий рахунок. Грати в Ed Jones and Book of Seth можна за допомогою віртуальних монет, просто отримуючи насолоду від ігрового процесу. Тестовий режим потрібен для того, щоб гравці зрозуміли, чи варто грати на свої гроші, чи витрачати їх на такі розваги. Перейти в повну версію можна в будь-який момент, головне дотримуватися прописаних правил.