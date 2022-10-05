Дизайн интерьеров офисов

Офисное помещение ориентировано на длительное времяпровождение сотрудников, поэтому его интерьер должен быть комфортным и эргономичным. Кроме того, дизайн офисов оформляют по принципам, отличающимся от приемов для жилых помещений, и этот момент также нужно учитывать.

Например, в дизайн-студии Ионосфера используют современные мировые тренды, которые помогают сделать рабочее пространство не только комфортным, но и вдохновляющим, что отразиться на продуктивности сотрудников.

Нюансы профессионального дизайна

При грамотном подходе, продуманный и удачный интерьер способен решить несколько основополагающих задач:

Эффективная работа персонала. При удачном зонировании и правильном оформлении сотрудники смогут работать не только удобно и быстро, но и максимально успешно. Например, система OpenSpace в комплекте с группированием работников по департаментам и оптимизацией рабочих мест поможет упростить коммуникацию и ускорить документооборот. Создание солидной и статусной репутации компании. Привлекательный интерьер офиса позитивно влияет на восприятие бренда, ведь и партнеры, и клиенты составляют первое впечатление по внешнему виду. То есть, и внутренний дизайн, и внешний экстерьер помогает сформировать успешный образ холдинга, подтверждая престиж и демонстрируя необходимый уровень. Экологическая позиция компании. В связи со сложной экологической ситуаций в мире, позиция компании относительно загрязнения внешней среды и влияние ее на здоровья персонала также должна найти место в оформлении офисного пространства. Например, в топ часто попадают бренды, дизайн офисов которых базируется на экологических принципах: использовании натуральных материалов, декорировании помещений живыми растениями и др. Продуманное освещение. Не менее важную роль в отделке офисов играют светильники, ведь исследователи доказали, что температура и интенсивность освещения существенно влияет на продуктивность работы. Например, слишком яркий свет приводит к быстрой утомляемости, а тусклый может вызывать головные боли.

Кроме того, успешный дизайн интерьера офисавключает продуманное зонирование. Например, эксперты компании Ionosfera советуют четко выделять рабочую зону, рессепшн и место для ожидания, а на больших площадях также можно оформить детский уголок, отдел демонстрации продуктов или готовых проектов и зону отдыха персонала.