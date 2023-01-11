Диски сталеві, литі чи ковані які вибрати

Багато хто вважає, що найбільша відмінність між сталевими, литими та кованими автодисками полягає в ціні. Різниця в вартості дійсно дуже велика. Сталеві, в залежності від типорозміру та моделі, коштують від 800-1400 за одиницю, литі — приблизно від 2200-4000, ковані — від 7500-8000 і вище.

Та така різниця в ціні обумовлюється низкою естетичних та практичних відмінностей. Тому, обираючи катки для свого авто, варто звертати увагу на деякі інші фактори, а саме:

марка, модель і ціна машини, на яку диски будуть встановлені;

якість дорожнього покриття, на якому доведеться їздити більше;

манера їзди (спокійна, швидка, агресивна тощо);

пора року (сухе літо чи засніжена зима) і т.д.

Враховуйте переваги кожного типу автодисків і старайтеся вибрати той, що найбільше підходить для ваших умов використання.

Литі моделі

Найбільш популярними серед українських водіїв є саме литі автодиски, оскільки в них естетичні та практичні переваги поєднуються з доступною для багатьох ціною. Такі моделі мають наступні плюси:

красивий дизайн, який здатний значно покращити загальний зовнішній вигляд машини;

величезний асортимент, який в десятки разів перевищує асортимент сталевих та кованих;

невелика вага (на 20-30% менша в порівнянні зі сталевими) — покращує ходові та експлуатаційні параметри машини.

Такі катки ідеально підходять для хороших сухих доріг. Для їзди по розбитому покриттю і взимку їх краще не використовувати. У разі пошкодження відновити їх значно важче (а часто взагалі неможливо), а також вони гірше переносять контакт з реагентами, якими посипають дороги взимку.

Сталеві диски

Через низьку вартість їхня покупка є найбільш прийнятним варіантом для багатьох українців. Та в деяких випадках саме таким дискам потрібно віддавати перевагу навіть незважаючи на ціну. Причина в тому, що завдяки хорошій пластичності їх дуже легко відремонтувати у разі потрапляння в яму та отримання вм’ятини. В крайніх випадках допоможе навіть звичайний молоток.

Вони добре переносять їзду по поганих дорогах, тому термін їхньої придатності може бути значно вищим у порівнянні з литими аналогами. Там де сталеві отримують вм’ятину, литі можуть просто тріснути, а в такому випадку їм дорога лише на смітник.

Ковані диски

Встановлювати їх на авто є сенс лише в тому випадку, якщо авто відноситься до преміального класу і у вас немає труднощів з грошима. Вони мають низку переваг:

міцність — пошкодити їх навіть при потраплянні в яму дуже важко;

пластичність — ремонтуються вони так, як і сталеві — прокаткою на станку;

красивий зовнішній вигляд — виглядають вони навіть краще, ніж литі;

значно менша вага — приблизно на 20-25% у порівнянні з литими і на 40-50% зі сталевими.

Використовувати ї можна в будь-яких умовах — на хороших і поганих дорогах, влітку і взимку. Термін придатності кованих моделей практичн необмежений.

Тож, який тип дисків вибрати, залежить лише від умов використання та ваших фінансових можливостей. Для поганих доріг, зими і при скрутному фінансовому становищі підходять сталеві. Литі — хороший варіант для їзди в теплу пору року і по хорошому покриттю. Ковані підходять для будь-яких умов, але покупку варто добре обдумати, оскільки такі диски значно дорожчі аналогів.