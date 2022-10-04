Диагностика с помощью МРТ и КТ: насколько это безопасно

Для правильного диагноза визуального осмотра недостаточно. Да, есть эффективные мануальные техники обследования, например, простукивание почек или пальпация молочных желез, но они не гарантируют стопроцентной точности.

Поэтому лечащий врач отправляет пациента на томографию – компьютерную или магнитно-резонансную, в зависимости от вида заболевания и наличия противопоказаний.

Безопасно ли это и как часто можно подвергать организм сканированию? Мы поинтересовались об этом у специалистов из клиники “Омега-Киев”, которые рассказали об особенностях проведения и противопоказаниях для каждой процедуры.

Что такое МРТ

Магнитно-резонансная томография – безопасный способ исследования внутренних органов и систем. После обследования пациент получает информативные снимки органов в 3D, по которым оценивается состояние организма, подтверждается или опровергается предполагаемый диагноз.

“Магнитно-резонансная томография – безболезненная диагностика без побочных эффектов”, – заверяют в “Омега-Киев”. – “Во время процедуры отсутствует лучевая нагрузка, и МРТ показано даже детям и женщинам на разных сроках беременности”.

Для справки: если вас интересует магнитно резонансная томография цена, стоимость процедуры указана на сайте клиники omegamc.ua.

Спектр заболеваний, которые можно диагностировать с помощью МРТ, внушительный: сильные мигрени, шум в ушах, нарушение памяти, онемение конечностей, судороги, протрузии и грыжи позвоночника, артроз, боли в груди, бесплодие, подозрение на рак.

Лимита на проведение МРТ нет. Сканирование можно проводить в неограниченном количестве: для оценки динамики заболевания, мониторинга эффективности лечения, после операции.

Когда показана КТ

А вот компьютерная томография Киев – это лучевой способ исследования внутренних органов и систем. Процедура помогает увидеть размеры и состояние внутренних органов, развитие патологий на ранних стадиях.

В процессе компьютерной томографии применяется ионизирующее излучение, поэтому ее проводят исключительно по направлению врача. Крайне желательно соблюдать интервалы между сеансами сканирования от 6 месяцев до одного года.

Показания к КТ немного отличаются от диагностики МРТ. Так, частная клиника “Омега-Киев” проводит компьютерную томографию в таких клинических случаях:

плановая диагностика болезни;

неотложное обследование после тяжелой травмы;

для визуализации в случае хирургических операций;

подозрение на опухолевую болезнь;

боли в зоне позвоночника, головные боли.

Кому противопоказаны КТ, МРТ и почему

Несмотря на безопасность, у сканирования все-таки есть противопоказания. Так, КТ нельзя делать беременным женщинам и детям из-за риска облучения.

МРТ противопоказано пациентам с установленными кардиостимуляторами и металлическими имплантами, а также тем, кто имеет в анамнезе расстройства психики.

Обследование на томографе физически невозможно пройти пациентам весом более 120-150 кг, и людям, которые из-за болезни не могут долго лежать неподвижно.