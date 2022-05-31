Диагностика, лечение и профилактика вальгусной деформации стопы

Для адекватного лечения любого заболевания важно, чтобы был поставлен правильный диагноз. Есть случаи, когда от скорости этого процесса зависит жизнь или здоровье пациента.

Диагностика вальгусной деформации стопы

Итак, чтобы лечение вальгусной деформации стопы было корректным, надо применить эффективные методы диагностики, среди которых:

консультация специалиста-ортопеда или травматолога;

проведение рентгена в трех проекциях – так можно понять какая у пациента стадия болезни и проверить на наличие болезней, которые ей сопутствуют. Это может быть подвывих, артроз или вывих суставов;

плантография – отпечатки нижних конечностей, с помощью которых легко определить наличие плоскостопия;

компьютерная томография или МРТ для исключения из списка возможных болезней других заболеваний;

подоскопия – проведение осмотра подошвы при стоячем положении человека;

ультразвуковое исследование для сосудистого исследования.

Чтобы исключить из списка другие болезни, после всех исследований стоит провести дифференциальную диагностику.

Лечение деформации стопы

Если изменения в стопе находятся на самой первой стадии, то можно применить самый простой способ лечения – операцию МакБрайда, способ Вредена или Сильвера. При их использовании не требуется проводить распиливание кости, а нужно только изменить место, к которому будут крепиться сухожилия от приводящей мышцы большого пальца ноги.

В клинике Ladisten врачи используют различные методы, чтобы вылечить кривые ноги у женщин и подарить им нормальную походку, осанку и здоровую опорно-двигательную систему. Это удается в большинстве случаев из-за профессионализма специалистов, всех современных методов, оборудования и опыта.

Если у пациента выявлена деформация на второй или третьей стадии, то малотравматичным вмешательством обойтись не получится и придется применять другие методики исправления коррекции большого пальца, например:

Дистальную – при угле между плюсневыми костями меньше 14 градусов проводится устранение наросшей шишки возле пальца. Еще такую процедуру называют шевронной остеотомией. Диафизарную – при угле от 15 до 22 градусов проводят Z-образную остеотомию. Проксимальную – при угле больше 22 градусов проводится клиновидная остеотомия.

Профилактика деформаций стоп

Если диагноз поставлен верно и метод лечения тоже выбран соответственно, то пациент очень скоро заметит результат. Это проявится в отсутствии болевых ощущений, достижении косметического результата, удобстве при ходьбе.

Для профилактики таких патологий следует:

проходить ежегодные осмотры и консультации у травматологов и ортопедов;

носить ортопедическую обувь или стельки;

следить за нагрузками на стопу, ноги и опорно-двигательную систему в принципе, потому что она очень важна для здоровья организма.

При соблюдении простых правил можно избежать неприятных последствий.