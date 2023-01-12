Дешевая накрутка подписчиков Инстаграм: ТОП 10 сервисов

Instagram – это не просто социальная сеть, которая используется для публикации фотографий, историй и общения. Здесь владельцы собственного бизнеса находят возможности для продвижения своего бренда и привлечения новых клиентов.

С помощью площадки также можно получить дополнительный заработок за счет рекламы. В последнем случае вам потребуется собрать более 1000 подписчиков и подключить монетизацию к странице. Многие считают одним из простых способов увеличения количества фолловеров на старте накрутку с помощью различных сервисов. Сделать ее можно за деньги или бесплатно. Есть немало программ, где доступна накрутка фолловеров без значительных вложений.

Дешевая накрутка подписчиков Инстаграме не потребует такого бюджета как реклама, плюс поможет вам решить следующие задачи:

набор целевой аудитории и в результате – увеличение продажи товаров и услуг через профили;

вывод аккаунта на топовые позиции в поиске;

быстрое развитие профиля с минимальными денежными вложениями;

оживление аккаунта за счет повышения активности;

быстрый запуск бизнес проектов в социальной сети.

Сегодня мы собрали для вас ТОП сервисов, где есть возможность сделать накрутку подписчиков Инстаграм дешево.

Сервис №1 – LikesID.com

LikesID – удобный сервис, где вы сможете купить подписчиков в Инстаграм. Большой плюс программы – здесь вы найдете услуги не только для Инстаграмма, но и для других социальных сетей. Помимо лайков, подписчиков, постов доступен заказ просмотров, комментарии и пр.

Сайт работает по принципу пакетных предложений – стоимость услуг будет зависеть от скорости привлечения, необходимого количества подписчиков и других параметров. В итоге вы сможете выбрать оптимальный вариант в зависимости от преследуемых целей и имеющегося в распоряжении бюджета.

Преимущества сервиса для дешевой накрутки подписчиков в Инстаграм LikesID:

Конфиденциальность. Сайт не собирает никакие личные данные о вашем аккаунте и не передает их посторонним лицам.

Высокая степень безопасности. При работе все данные передаются максимально быстро с использованием определенных протоколов безопасности.

Квалифицированный саппорт. Поддержка на сайте работает круглосуточно, вы сможете задать интересующий вопрос в любое время.

Услуги с гарантией. Вне зависимости от приобретаемого пакета вы получите гарантию на 30 дней. В течение этого срока вы можете обратиться к сотрудникам для решения любых возникших проблем, в том числе если подписчики поступили не в полном объеме.

Гарантия результата. Сервис стремится сделать все возможное для того, чтобы клиент был полностью удовлетворен итоговым результатам.

Быстрый заказ через сайт. Заказ услуги «Накрутка подписчиков в Инстаграме дешево» для старта займет у вас не более одной минуты. Здесь не нужна регистрация.

Сколько будут стоить подписчики зависит от качества, скорости, типа профиля и региона (СНГ, мир и пр.). Например, 100 подписчиков из категории качества фолловеров «Стандарт» можно купить по цене $1.49, а из категории «Премиум» за $2.29.

Сервис №2 – Instagrowing.net

Instagrowing – это сервис команды опытных маркетологов, которая предлагает услуги по накрутке подписчиков в Инстаграме дешево и быстро. Компания работает уже более 3 лет, профессиональный подход подтверждается многочисленными положительными отзывами. Instagrowing стремится наполнить страницу заказчика реальными подписчиками, которые будут работать на пользу бизнеса.

К преимуществам сервиса можно отнести:

Учетная запись в безопасности. Программа не запрашивает никакие личные данные от аккаунта за счет применения особого алгоритма.

Поддержка клиентов. Сотрудники отвечают на любые вопросы, связанные с работой программы.

Быстрое начало сотрудничества. Оформление заказа через сайт занимает не более минуты, потому что не нужна регистрация и ввод дополнительных данных.

Гарантия в течение 30 дней распространяется на любой тип услуг.

Цена накрутки подписчиков Инстаграм будет зависеть от количества пользователей, которых вы хотите привлечь: $3,79 за 100 фолловеров, до $599,99 за 50 000 (макс количество).

Сервис №3 – SocialBoss.org

SocialBoss работает с 2017 года и предоставляет клиентам услуги по продвижению. Накрутку подписчиков можно заказать в разных соцсетях, и Instagram – не исключением. Здесь вы можете недорого приобрести необходимое количество фолловеров дешево.

К преимуществам SocialBoss можно отнести:

Высокое качество услуг. Вы можете выбрать страну (СНГ, Казахстан, мир и пр.), из которой люди будут подписываться на ваш аккаунт.

Круглосуточная служба поддержки. Менеджеры оперативно решают все возникшие проблемы и отвечает на вопросы клиентов.

Постоянное совершенствование. Сервис стремится адаптировать свои услуги под меняющиеся алгоритмы социальных сетей.

Цена накрутки подписчиков в Инстаграме будет зависеть от ряда факторов. Например, покупка целевых фолловеров будут стоить от $4,89 за 100 шт., накрутить реальных подписчиков получится по стоимости от $5,99 за 100 шт.

Сервис №4 – InstaPromo

InstaPromo подойдет для автоматического продвижения в Instagram с помощью масслайкинга и комментариев. Идея состоит в следующем – вы ставите лайки на постах других аккаунтов и оставляете комментарии. Пользователи видят ваш аккаунт и повышается вероятность того, что они подпишутся на него.

Главный минус накрутки подписчиков в Инстаграме с помощью такого сервиса – нет гарантии того, что в ответ на лайки кто-то подпишется на ваш аккаунт.

Сервис №5 – Wow-smm

С помощью сервиса вы можете накрутить подписчиков в Инстаграме недорого. Цена одного пользователя – около $0,72. Доступно три варианта услуг – купить подписчиков, лайки, продвижение. Вы можете сделать покупку в зависимости от поставленных целей и имеющейся в распоряжении суммы. По словам пользователей, сервис хорошо работает, но у некоторых пользователей возникают сложности с оформлением заказа.

Сервис №6 – FastProm.pro

С помощью этого сервиса вы сможете купить дешево живых подписчиков в Инстаграм, заказать лайки на посты и пр. При приобретении услуги могут предложить дополнительных подписчиков, лайки и другие бонусы. Также действует реферальная программа – 15% от заказа привлеченных людей.

Но стоит учесть, что здесь отсутствуют гарантии на итоговый результат в продвижении Инстаграм. Простыми словами – все подписавшиеся на вас люди могут уйти на следующий день.

Сервис №7 – Jetinsta

Jetinsta – это онлайн-сервис, который предлагает быстрое и автоматическое продвижение в социальных сетях через масслайкинг, массфоловинг, отслеживание комментариев, аналитику. Вы получаете возможность выбрать критерии поиска будущих подписчиков – географические параметры, пол, возраст, конкуренты и пр. За счет этого достигается максимальная конверсия. Сайт довольно многофункционален, он подойдет и для раскрутки бизнес-аккаунта, и для поиска новых друзей по интересам.

К минусам можно отнести отсутствие отдельного приложения, а также фиксированный размер минимального пополнения счета.

Сервис №8 – SocialGoods

На сайте вы сможете найти различные услуги, которые связаны с продвижением аккаунта в соцсетях. Здесь можно заказать дешевую накрутку подписчиков в Инстаграме или же воспользоваться улучшением других показателей – лайки, просмотры, репосты и пр. Накрутка начинается автоматически после оплаты заказа.

Среди минусов можно отметить наличие минимального заказа – вы можете купить подписчиков в Инстаграм от 100 и более (1 подписчик – $0,014).

Сервис №9 – Epicstars

Хороший способ повышения активности на вашей странице – заказ рекламы у блогеров. Epicstars – это своеобразный посредник между блогерами и владельцами аккаунтов, которые нуждаются в продвижении.

Здесь отсутствуют классические тарифные планы для раскрутки Инстаграм, что затрудняет расчет бюджета, необходимого для продвижения. Также посетителям сайта доступна не вся информация о блогерах, а для снятия ограничений сервис требует приобретение подписки.

Сервис №10 – Everve

Сервис для продвижения аккаунта Инстаграм, основанный на принципе взаимообмена. Простыми словами – он связывает владельцев аккаунтов и простых пользователей, которые хотят заработать. Накрутка подписчиков в Инстаграм дешево с помощью сервиса действительно возможна, но гарантий хороших результатов от нее вам никто не предоставит.

Как подготовить профиль в социальных сетях к накрутке

Перед тем, как купить подписчиков в Инстаграм, важно провести подготовительные работы, и изучить информацию, например о том “Как стать популярным в Инстаграм” в журнале FromUa, чтобы новые пользователи действительно заинтересовались вашим аккаунтом. На этом этапе вам потребуется:

1. Заполнить данные профиля и шапку.

Пропишите максимум информации, которая может потребоваться вашим потенциальным клиентам. Страница в Инстаграм должна быть красиво и грамотно оформлена. Для аватара лучше выбирать фотографии в светлых оттенках. Вы можете использовать различные фильтры для улучшения фото, но не перестарайтесь с этим. Обязательно укажите ссылки на ваш интернет-магазин, сайт или другие социальные сети.

2. Добавить публикации.

Именно по публикациям ваш профиль будут оценивать реальные посетители. По фотографиям они должны понять, что именно вы предлагаете, на какое качество услуг стоит рассчитывать и пр. Учитывайте, современные алгоритмы Инстаграм способны выявлять накрутки подписок. Если на вашей странице размещены фото или видео, которые никак не характеризуют профиль и вашу деятельность, это прямой сигнал того, что таким аккаунтом реальные фолловеры попросту бы не заинтересовались.

В чем минусы самостоятельной накрутки живых подписчиков в Инстаграме

Накрутка в Инстаграм возможна собственными силами, но сразу приготовьтесь к следующим нюансам:

Поиск подписчиков в Instagram потребует много сил и времени. На быстрый результат в этом случае рассчитывать не следует.

Раскрутка с помощью ботов приведет к бану, поэтому нужна только накрутка живых подписчиков.

Придется самостоятельно отслеживать процесс накрутки. Никто не сможет вам гарантировать безопасность и эффективность.

Надежные платные сервисы позволяют выбирать скорость проведения работ. Так вы точно будете знать, что алгоритмы соц.сети не заподозрят накрутку и не заблокируют аккаунт. Ответственные программы создают алгоритмы, которые работают с учетом требований социальных сетей по получению определенных метрик.

Накрутить подписчиков в Инстаграме дешево, но качественно – для кого эта услуга

Услуга будет интересна широкому кругу пользователей социальной сети. Чаще всего ее заказывают:

1. Блогеры.

Эти пользователи размещают фотографии и видео с целью получения дохода с рекламы. Если на странице большое количество подписчиков, доход действительно может быть приличным, поскольку это привлечет рекламодателей. Грамотная накрутка подписчиков в Инстаграм позволит правильно стартовать в этом направлении. Это одна из главных причин заинтересованности в покупке фолловеров.

2. Предприниматели.

Социальные сети давно стали отличным инструментом для ведения бизнеса в сети. Они используются для того, чтобы успешно продвигать бренд, товар и услуги среди заинтересованных пользователей. Рост фолловеров приведет к увеличению целевой аудитории. Чем больше будет узнаваема ваша компания, тем выше будут ваши доходы. Ни для кого не секрет, что клиенты больше доверяют именно успешным аккаунтам с большим количеством подписчиков.

3. Фрилансеры.

С помощью социальных сетей удобно искать заказчиков, при этом абсолютно неважно направление, в котором вы работаете. Аккаунт с большим количество подписчиков позволит заявить о себе и привлечь внимание.

Также услуги могут быть интересны обычным пользователям, которые хотят увеличить свою аудиторию для демонстрации талантов и умений. Без достаточного количества фолловеров много просмотров вы точно не получите.

Подведем итоги

Каждый владелец личного или коммерческого профиля в Инстаграм заинтересован в эффективной раскрутке своего аккаунта без негативных последствий (теневой бан и пр.). Поэтому следует избегать сомнительных методов раскрутки и пользоваться услугами только проверенных сервисов, которые предлагают купить живых подписчиков.

Также советуем вам не заказывать на начальном этапе большое количество подписчиков одновременно. Если на ваш аккаунт с 50 фолловерами за 2-3 дня придет 50 тысяч, это будет выглядеть крайне подозрительно. По этой причине рассмотрите сервисы, которые предлагают пакетную накрутку. Например, сервис LikesID позволяет выбрать лучший вариант в зависимости от текущего состояния страницы – от 100 и более фолловеров.